투헬 잉글랜드 감독 '3대0 완승'했지만 불만 폭주 "홈인데 웨일스 팬들…

[런던(영국)=이건 스포츠조선닷컴 기자]잉글랜드 대표팀의 토마스 투헬 감독이 3대0 완승에도 불구하고 팬들의 미지근한 반응에 아쉬움을 노골적으로 드러냈다.
투헬 감독은 9일(현지시각) 런던 웸블리 스타디움에서 열린 웨일스전 이후 "경기장은 조용했다. 관중석으로부터 아무런 에너지도 받지 못했다"며 "30분 동안 웨일스 팬들 응원만 들렸다는 건 슬픈 일이다. 오늘 선수들은 더 많은 응원을 받을 자격이 있었다"고 말했다.
이날 경기는 잉글랜드가 20분 만에 세 골을 몰아넣으며 완벽한 경기력을 보인 경기였다. 앞서 세르비아전에서 5골을 터뜨린 잉글랜드는 이날도 초반부터 상대를 압도했지만, 투헬 감독의 눈에는 웸블리의 분위기가 기대에 미치지 못했다. 그는 ITV와의 인터뷰에서 "전반에 5-0까지 만들 수도 있었지만, 네 번째와 다섯 번째 골을 넣지 못했다. 경기장은 조용했고, 우리는 관중으로부터 에너지를 돌려받지 못했다. 승리를 위해 모든 걸 쏟았다"고 말했다.
웸블리에는 7000여 명의 웨일스 원정팬이 자리해 끊임없이 응원을 펼쳤다. 그러나 경기장 곳곳에는 빈자리가 눈에 띄었고, 투헬 감독은 잉글랜드 팬들의 '무기력한 침묵'을 아쉬워했다. 그는 "전반 20분 만에 3골을 넣었는데, 그 이상 무엇을 더 보여줘야 하겠는가. 우리는 상대가 숨 쉴 틈도 주지 않았다. 하지만 30분 동안 웨일스 팬들의 응원만 들렸다는 건 안타까운 일"이라고 덧붙였다.
경기 후 기자회견에서도 투헬 감독은 자신의 발언을 거듭 확인했다. "세르비아 원정에서는 환상적인 응원을 받았다. 나는 잉글랜드 팬들을 정말 사랑하고, 그들의 열정에 감사한다. 하지만 오늘 웸블리의 분위기는 경기력에 비해 너무 조용했다"며 "라트비아 원정에서도 훌륭한 응원을 받을 거라 믿는다. 오늘은 20분 만에 3-0으로 앞섰는데, 왜 경기장의 지붕이 아직도 닫혀 있는지(왜 열광적이지 않았는지) 이해할 수 없었다. 후반에도 그런 응원이 있었다면 팀에 더 큰 힘이 되었을 것"이라고 강조했다.
데뷔 초반 불안한 출발을 딛고 연승 행진을 이어가고 있는 투헬호지만, 이날 감독의 발언은 팬들에게 새로운 메시지를 던졌다. '승리에도 만족하지 않는 지도자', 그리고 '팀의 퍼포먼스에 걸맞은 열기를 원한다'는 투헬의 요구는, 월드컵 예선을 앞둔 잉글랜드 대표팀의 분위기를 한층 긴장감 있게 만들고 있다.