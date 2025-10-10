'홍명보호와 악연' 알제리, 귀신같이 12년만에 월드컵 본선 진출…미국서 손흥민VS마레즈 '월클 대결' 성사?

최종수정 2025-10-10 11:38

'알제리 손흥민' 리야드 마레즈. 출처=알제리 축구대표팀 SNS

알제리를 12년만에 월드컵 본선에 올려놓은 블라디미르 페트코비치 감독. 리야드 마레즈. 출처=알제리 축구대표팀 SNS

[스포츠조선 윤진만 기자]북중미 강호 알제리 축구대표팀이 전체 20번째로 2026년 북중미월드컵 본선 티켓을 거머쥐었다.

알제리는 10일(한국시각) 알제리 오랑의 밀루드 하데피 스타디움에서 열린 소말리와의 월드컵 아프리카 예선 조별리그 G조 9차전에서 3대0으로 완승했다. 이날 승리로 7승1무1패 승점 22를 기록한 알제리는 조 2위 우간다(승점 18)과의 승점차를 4점으로 유지하며 최종전 결과와 상관없이 조 1위로 본선 진출을 확정했다.

이로써 알제리는 2014년 브라질월드컵 이후 12년만에 월드컵 본선에 올랐다. 당시 알제리는 홍명보 감독이 이끄는 한국과 조별리그 2차전에서 만나 4대2로 대승하며 사상 첫 16강 쾌거를 이뤘다. 16강에선 '챔피언' 독일과의 연장 접전 끝에 1대2로 석패했다. 이후 2018년 러시아 대회와 2022년 카타르 대회에선 본선 진출에 실패했다.

공교롭게 브라질 대회 이후 사임한 홍명보 감독이 11년만인 올해 대표팀 지휘봉을 다시 잡아 월드컵 본선 진출을 이끈 후 알제리가 월드컵 무대에 다시 도전장을 내밀었다. 12월 본선 조추첨을 통해 한국과 알제리가 운명처럼 재회할 가능성이 생겼다.


EPA연합뉴스

EPA연합뉴스
지난해 스위스 대표팀에서 굵직한 족적을 남긴 보스니아 출신 명장 블라디미르 페트코비치 감독(62)을 선임한 알제리는 신구 조화를 이룬 스쿼드로 48개국으로 확대 개편된 월드컵 본선 티켓을 거머쥐었다.

월드컵 예선에서만 8골을 폭발한 '새로운 에이스' 모하메드 아무라(25·볼프스부르크), 떠오르는 신성 파레스 샤이비(23·아인트라흐트 프랑크푸르트), 이브라힘 마자(20·바이어 레버쿠젠), '빅리거' 라얀 아잇-누리(24·맨시티), 라미 벤세바이니(30·보루시아 도르트문트), '베테랑 트리오'인 주장 리야드 마레즈(34·알 아흘리), 바그다드 분네자(34·알 샤말), 아이사 만디(34·릴OSC) 등이 중심이 돼 통산 5번째 월드컵 본선 진출 역사를 썼다.

아무라(2골)와 마레즈는 소말리아전에서 단 57분만에 3골을 합작했다. 알제리는 I조 선두 가나(22골)와 함께 이번 월드컵 아프리카 예선에서 가장 많은 골을 넣었다.

페트코비치 감독은 10월 A매치 2연전에는 '프랑스 전설' 지네딘 지단 전 레알 마드리드 감독(53)의 아들인 골키퍼 뤼카 지단(23·그라나다)을 처음 발탁해 화제를 모았다. 지단은 알제리계 프랑스인이다.


월드컵 본선 진출국은 이로써 20개국으로 늘었다. 아프리카에선 공교롭게 북아프리카 4강인 알제리, 이집트, 모로코, 튀니지가 월드컵 본선에 선착했다. 북아프리카 축구가 아프리카 축구계의 대세를 이루고 있다는 사실을 확인할 수 있다. 모로코는 지난 카타르월드컵에서 4강 돌풍을 썼다.

아시아에선 대한민국을 비롯해 일본, 이란, 호주, 요르단, 우즈베키스탄 등 6팀이 본선 진출을 확정했다. 우즈베키스탄과 요르단은 첫 참가다. 남아메리카에선 한국의 10월 스파링 상대인 브라질, 파라과이를 비롯해 아르헨티나, 콜롬비아, 에콰도르, 우루과이가 북중미행 티켓을 따냈고, 오세아니아의 뉴질랜드도 어김없이 월드컵 진출권을 획득했다. 미국, 멕시코, 캐나다는 공동 개최국 자격으로 본선에 참가한다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

