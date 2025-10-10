[브라질전 속보]'괴물' 김민재마저 치명적 패스 미스! 49분만에 4골 헌납한 홍명보호(후반 10분)

기사입력 2025-10-10 21:19


[브라질전 속보]'괴물' 김민재마저 치명적 패스 미스! 49분만에 4골 …
10일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전, 호두리구가 팀의 네번째 골을 터뜨렸다. 아쉬워하는 김민재의 모습. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.10/

[브라질전 속보]'괴물' 김민재마저 치명적 패스 미스! 49분만에 4골 …
10일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전, 이스테방이 팀의 세번째 골을 터뜨리고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.10/

[상암=스포츠조선 윤진만 기자]3년 전 2022년 카타르월드컵 16강전이 재현되고 있다.

홍명보호가 10일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 열린 FIFA 랭킹 6위 브라질과의 A매치 친선경기에서 경기 시작 48분만에 내리 4골을 헌납하며 0-4로 끌려가고 있다. 후반 2분 이스테방(첼시), 4분 호드리구(레알 마드리드)가 연속골을 넣으며 격차를 벌렸다.

시작부터 불안했다. 전반 4분과 10분 '레알 마드리 듀오' 호드리구와 비니시우스 주니오르가 잇달아 중거리 슛으로 한국 골문을 위협했다.

브라질이 계속 두드리던 한국 골문은 전반 13분만에 선제골을 내줬다. 미드필더 브루노 기마랑이스(뉴캐슬)가 센터백 김민재(바이에른 뮌헨), 윙백 이태석(오스트리아 빈) 사이 공간을 향해 스루패스를 찔렀다. 공을 잡은 이스테방(첼시)이 골문 상단을 노린 슛으로 골망을 흔들었다.

17분 카세미루가 한국 골문 앞에서 이스테방의 프리킥을 헤더로 연결, 골문을 열었지만, 오프사이드 반칙으로 득점이 무효처리됐다.

선제득점 후에도 공세에 나선 브라질은 전반 41분 추가골을 넣었다. 비니시우스에서 시작된 공격 상황. 비니시우스가 후방 카세미루에게 패스를 내줬고, 카세미루가 감각적인 원터치 패스로 다시 호드리구에게 공을 내줬다. 호드리구는 마크맨 설영우를 가볍게 제친 후 오른발 감아차기 슛으로 득점했다. 한국이 단 한 차례도 유효슛을 쏘지 못한 채 전반은 0-2로 마무리됐다.

한국은 하프타임에 황인범(페예노르트)을 빼고 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)를 투입하며 중원에 변화를 줬다.

하지만 후반 2분 김민재가 한국 진영에서 치명적인 패스 미스를 범해 이스테방에게 공을 빼앗겼고, 곧바로 실점을 헌납했다.

4분, 이번엔 백승호가 전진패스를 키핑하는 과정에서 상대 압박에 볼 소유권을 잃었다. 공을 잡은 비니시우스가 좌측에 있는 호드리구에게 패스를 연결했고, 호드리구가 달려나온 조현우를 피해 오른발로 팀의 4번째 골을 넣었다.한국은 후반 10분 0-4로 끌려가고 있다. 카타르월드컵 16강에서 브라질에 1대4로 완패한 기억이 스멀스멀 떠오르고 있다.
상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이장우, ♥조혜원 꼭 끌어안고 찍은 웨딩 화보.."결혼합니다"

2.

'비혼모' 사유리, 子 출산 5년만 인생 2막 연다…번역 작가 데뷔 "너무 힘들어"

3.

송옥숙, 특별한 재혼 스토리 "전남편 소개로 ♥이종인 만나"

4.

'10kg 감량' 이은지, 한강뷰 집 입성…콜라텍에서 부업까지 "휴식 필요해" ('좋은지')

5.

윤민수, 이혼한 전처와 동거 마무리..이사 2주 앞두고 공유가구 분할(미우새)

스포츠 많이본뉴스
1.

"월클 7번 대충돌" 손흥민VS비니시우스 성사, 히샬리송은 벤치…축구강국 브라질 '한글 라인업' 공개[브라질전 현장라인업]

2.

[브라질전 속보]'괴물' 김민재마저 치명적 패스 미스! 49분만에 4골 헌납한 홍명보호(후반 10분)

3.

[브라질전 현장라인업]"차범근→홍명보 넘었다" 손흥민, 선발 출격 '137G 새역사', 이재성 '100G' 센추리클럽 가입…김민재→이강인, '삼대장' 최정예 총 출동

4.

미국 원정서 자존심 구긴 일본, 전원 유럽파로 파라과이 상대...미나미노-스즈키-도안 '출격'

5.

[브라질전]'절친' 손흥민 대기록 쓴 날, '언성히어로' 이재성도 센추리클럽 가입...18번째 대업

스포츠 많이본뉴스
1.

"월클 7번 대충돌" 손흥민VS비니시우스 성사, 히샬리송은 벤치…축구강국 브라질 '한글 라인업' 공개[브라질전 현장라인업]

2.

[브라질전 속보]'괴물' 김민재마저 치명적 패스 미스! 49분만에 4골 헌납한 홍명보호(후반 10분)

3.

[브라질전 현장라인업]"차범근→홍명보 넘었다" 손흥민, 선발 출격 '137G 새역사', 이재성 '100G' 센추리클럽 가입…김민재→이강인, '삼대장' 최정예 총 출동

4.

미국 원정서 자존심 구긴 일본, 전원 유럽파로 파라과이 상대...미나미노-스즈키-도안 '출격'

5.

[브라질전]'절친' 손흥민 대기록 쓴 날, '언성히어로' 이재성도 센추리클럽 가입...18번째 대업

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.