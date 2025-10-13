'브라질 0-5 치욕패' 홍명보호, 미친 기적 일어났다...참사 후 大이…

|
[스포츠조선 김대식 기자]브라질전 대패에도 불구하고, 한국은 월드컵 조추첨 2포트 가능성이 더 높아졌다.
2018년 러시아 월드컵부터 포트 구분은 개최국과 대륙 플레이오프 진출국만 제외하고는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹을 통해 구분된다. 현재 한국의 순위인 FIFA 랭킹 23위를 지킨다면 2포트에 무조건 포함된다.
FIFA 랭킹을 실시간으로 파악할 수 있는 풋볼 랭킹에 따르면 1593.19점이었던 한국은 브라질전 패배로 3.44점이 떨어져 1589.75점이 됐다. 24위인 에콰도르는 16위인 미국과 무승부를 거두면서 0.78점을 획득해 1588.82점, 심지어 25위 호주는 26위 캐나다를 원정에서 1대0으로 잡으면서 4.76점을 추가해 1588.25점까지 올랐다. 23위인 한국부터 25위인 호주까지 단 1.5점차 박빙이 됐다.
결과적으로 오스트리아의 현재 예상 점수는 1586.98점. 이대로면 22위 오스트리아가 25위까지 추락하게 되고, 23위였던 한국은 22위로 올라선다. 23위까지가 월드컵 조추첨 2포트 안정권이기 때문에 한국은 브라질전 치욕의 대패에도, 2포트 진입 가능성이 더 높아진 이상한 상황에 놓이게 됐다.
루마니아가 만들어준 2포트 진입 가능성을 살리기 위해선 파라과이전에서 반드시 승리해야 한다. 한국을 바짝 추격하는데 성공한 에콰도르, 호주한테 모두 역전될 경우 한국은 23위 바깥으로 밀려날 수도 있다. 25위로 추락할 위기에 놓인 오스트리아도 키프로스전에서는 승리가 유력하기에 한국은 파라과이전에서 내용보다도 결과를 더 챙겨야 한다.
