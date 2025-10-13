'브라질 0-5 치욕패' 홍명보호, 미친 기적 일어났다...참사 후 大이변→사상 첫 월드컵 2포트 가능성 폭등

기사입력 2025-10-14 00:24


'브라질 0-5 치욕패' 홍명보호, 미친 기적 일어났다...참사 후 大이…
25일 서울 신문로 축구회관에서 홍명보 축구대표팀 감독이 9월 A매치 2연전 소집 명단을 발표했다. 질문에 답하는 홍명보 감독의 모습. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.25/

'브라질 0-5 치욕패' 홍명보호, 미친 기적 일어났다...참사 후 大이…
10일 오후 서울 상암동 서울월드컵경기장에서 대한민국 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전이 열렸다. 경기를 지켜보는 홍명보 감독. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.10/

[스포츠조선 김대식 기자]브라질전 대패에도 불구하고, 한국은 월드컵 조추첨 2포트 가능성이 더 높아졌다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 A대표팀은 지난 10일 서울월드컵경기장에서 열린 브라질과의 친선전에서 0대5 대패를 당했다.

상대가 브라질이라고 해도, 0대5 대참사는 월드컵을 앞두고 엄청난 악효과를 불러올 수도 있었다. 이제 월드컵 조추첨을 앞두고 있기 때문이다. 월드컵 조추첨에서 제일 중요한 건 포트 구분이다. 높은 포트를 차지할 수록 죽음의 조를 피할 수 있는 확률이 높아지기 때문이다. 한국은 월드컵 사상 처음으로 2포트에 포함될 가능성이 충분한 상황이다.

2018년 러시아 월드컵부터 포트 구분은 개최국과 대륙 플레이오프 진출국만 제외하고는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹을 통해 구분된다. 현재 한국의 순위인 FIFA 랭킹 23위를 지킨다면 2포트에 무조건 포함된다.
'브라질 0-5 치욕패' 홍명보호, 미친 기적 일어났다...참사 후 大이…
10일 서울월드컵경기장에서 열린 대한민국 축구대표팀과 브라질의 A매치 평가전, 손흥민이 교체아웃되며 홍명보 감독의 격려를 받고 있다. 상암=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.10/
지금의 23위를 사수하기 위해서는 이번 10월 A매치 결과가 매우 중요했다. 그런데 첫 경기인 브라질전부터 0대5로 크게 패배하면서 홍명보호는 위태로워졌다. 한국을 바짝 추격하고 있는 24위 에콰도르와 25위인 호주가 승리하면서 상황은 더욱 악화됐다.

FIFA 랭킹을 실시간으로 파악할 수 있는 풋볼 랭킹에 따르면 1593.19점이었던 한국은 브라질전 패배로 3.44점이 떨어져 1589.75점이 됐다. 24위인 에콰도르는 16위인 미국과 무승부를 거두면서 0.78점을 획득해 1588.82점, 심지어 25위 호주는 26위 캐나다를 원정에서 1대0으로 잡으면서 4.76점을 추가해 1588.25점까지 올랐다. 23위인 한국부터 25위인 호주까지 단 1.5점차 박빙이 됐다.

만약 한국이 파라과이전에서 승리하지 못하면 25위 바깥으로 밀려나면 조추첨 2포트 진입은 사실상 가능성이 사라질 수 있었다.
'브라질 0-5 치욕패' 홍명보호, 미친 기적 일어났다...참사 후 大이…
사진=풋볼랭킹 캡처
암울한 전망 속, 유럽에서 대이변이 일어났다. 현재 22위로 한국보다 한 단계 높은 오스트리아가 월드컵 유럽예선에서 FIFA 랭킹 51위인 루마니아한테 0대1로 패배하면서 랭킹 점수가 폭락했다. 루마니아전 패배로 오스트리아는 무려 14.88점 하락하고 말았다. A매치라고 해도 중요도에 따라서 점수 배분이 다르다. 친선전에서 패배한 것보다 월드컵 예선과 같은 주요 경기에서 지면 랭킹 점수가 더 많이 깍이게 된다.

결과적으로 오스트리아의 현재 예상 점수는 1586.98점. 이대로면 22위 오스트리아가 25위까지 추락하게 되고, 23위였던 한국은 22위로 올라선다. 23위까지가 월드컵 조추첨 2포트 안정권이기 때문에 한국은 브라질전 치욕의 대패에도, 2포트 진입 가능성이 더 높아진 이상한 상황에 놓이게 됐다.

루마니아가 만들어준 2포트 진입 가능성을 살리기 위해선 파라과이전에서 반드시 승리해야 한다. 한국을 바짝 추격하는데 성공한 에콰도르, 호주한테 모두 역전될 경우 한국은 23위 바깥으로 밀려날 수도 있다. 25위로 추락할 위기에 놓인 오스트리아도 키프로스전에서는 승리가 유력하기에 한국은 파라과이전에서 내용보다도 결과를 더 챙겨야 한다.


김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'백혈병 투병' 차현승 "피부 벗겨짐 반복..수치도 올라야 하는데 안 잡혀"

2.

'이혼' 함소원·진화, 딸 위해 다시 만났다..국경 넘은 놀이공원 데이트 포착

3.

이상순, ♥이효리랑 결혼이 죄? "사랑해서 결혼했는데"

4.

'강원래♥' 김송, 쌍둥이 동생 해외 사기·호화생활 폭로 "망나니 황제" ('물어보살')[종합]

5.

'44kg' 송가인, 실물 얼마나 다르길래.."TV 나오지 마라, 얼굴 작고 날씬"

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '감독 선임 임박' 두산, 선수단 정리 단행…LG·SK 트레이드 유산&파워 히터 등 11명 재계약 불가 통보

2.

손흥민 왜 안 나오는 거야? '1위의 꿈' 물거품 됐다

3.

이승엽, 이대호, 김태균, 박병호...차고 넘치던 국대 1루수 씨가 말랐다, 그래서 아예 다 빼버렸다

4.

최악이다! '연봉 꼴찌' 이강인, 차별대우 너무하네…'이제는 떠날 때' EPL 입성으로 최고 연봉 찍는다

5.

손흥민 빠진 LA FC, 결국 서부 우승 놓쳤다

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] '감독 선임 임박' 두산, 선수단 정리 단행…LG·SK 트레이드 유산&파워 히터 등 11명 재계약 불가 통보

2.

손흥민 왜 안 나오는 거야? '1위의 꿈' 물거품 됐다

3.

이승엽, 이대호, 김태균, 박병호...차고 넘치던 국대 1루수 씨가 말랐다, 그래서 아예 다 빼버렸다

4.

최악이다! '연봉 꼴찌' 이강인, 차별대우 너무하네…'이제는 떠날 때' EPL 입성으로 최고 연봉 찍는다

5.

손흥민 빠진 LA FC, 결국 서부 우승 놓쳤다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.