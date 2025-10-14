'라스트 댄스' 손흥민 웃는다! 하늘은 홍명보호 편...'브라질-독일-한…

|
[스포츠조선 이현석 기자]홍명보호에 행운이 찾아왔다. 2포트를 사수할 수 있는 좋은 기회가 찾아왔다.
하지만 브라질전 패배로 이런 상황이 흔들릴 수도 있다는 전망이 있었다. 한국 밑에 자리했던 국가들이 승리를 거두며 순위가 뒤집힐 수 있다는 우려가 컸다. 2포트가 아닌 3포트에 배정된다면 최악의 조편성 가능성도 있다. 가장 큰 변수는 역시나 유럽 예선이다. 유럽은 예선에서 조별 1위만이 본선으로 직행한다. 2위 팀들은 플레이오프로 향해 마지막 네 자리를 두고 결전을 벌인다. 문제는 이번 유럽 예선에서 쟁쟁한 국가들이 4포트로 향할 가능성이 점차 생기고 있다는 점이다. 만약 한국이 3포트로 향한다면 최악의 경우 1포트에서 브라질, 2포트에서 독일, 3포트의 한국, 4포트의 이탈리아가 한 조에 배정되는 최악의 ?성도 피할 수 없다.
랭킹을 실시간으로 점수 산정하는 여러 매체들에 따르면 오스트리아는 루마니아전 패배 직전까지 한국보다 앞선 22위였지만, 패배 이후 25위까지 추락할 것으로 예상된다. 한국으로서는 오스트리아의 추락으로 2포트를 기대할 수 있는 23위 안의 순위를 유지할 수 있게 됐다. 한국은 남은 10월 A매치 파라과이전과 더불어 볼리비아와 가나가 유력한 아프리카 국가와의 11월 A매치까지 잘 마무리한다면 2포트 자리를 계속 지킬 수 있다. 한국 대표팀은 손흥민의 마지막 월드컵, '라스트 댄스'가 될 수 있는 무대에서 조금 더 유리한 시작을 기대할 수 있다.
월드컵 역대 최고 포트를 노리는 한국에 찾아온 행운, 이 기회를 놓칠 수 없는 홍명보호는 14일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 파라과이를 상대로 승리를 노린다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com