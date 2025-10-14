[오피셜]"내가 바로 아시아의 메시" 전설 손흥민, 초유의 亞 발롱도르 …

|
[스포츠조선 윤진만 기자]홍명보호 캡틴 손흥민(LA FC)이 다시 한번 아시아 최고의 축구 선수로 우뚝 섰다.
심사위원들은 손흥민이 한국 주장으로 2026년 북중미월드컵 본선 진출을 이끌고, 전 소속팀 토트넘에서 지난시즌 유럽유로파리그 우승을 차지한 점을 높이 평가했다. '티탄저우바오'의 서울 특파원 스티브 프라이스는 "손흥민은 소수만이 해낼 수 있는 업적을 달성했다. 토트넘을 유럽 주요 대회 우승으로 이끌었다. 이는 1980년대 이후 구단 역사상 첫 유럽 대회 우승이었다. 그는 팀의 리더일뿐 아니라 새로운 세대의 정신적 상징이자 진정한 전설이다"라고 말했다.
'티탄저우바오'는 '유럽 축구에 초점을 맞춘 프랑스 발롱도르를 기준으로 볼 때, 손흥민의 2025년 아시아 발롱도르 수상은 리오넬 메시(인터 마이애미)의 2023년 발롱도르 수상과 유사하다. 두 선수 모두 유럽 커리어 말미에 팀의 리더로서 획기적인 팀 명예를 안았으며, 다수의 심사위원의 호평을 받았다'라고 밝혔다. '유럽 클럽에서 주장 역할을 맡아 우승으로 이끈 아시아 선수'는 한계를 뛰어넘은 것이라고 평했다.
'괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)는 32점을 받아 리야드 마레즈(알 아흘리·75점), 카림 벤제마(알 이티하드·73점), 살렘 알-다우사리(알 힐랄·72점), 미토마 가오루(브라이턴·72점), 아크람 아피프(알 사드·34점), 압두코디르 쿠사노프(맨시티·32점) 아보스베크 파이줄라예프(이스탄불 바샥셰히르·32점)에 이어 11위를 차지했다. 10일 브라질전에서 A매치 센추리 클럽에 가입한 베테랑 미드필더 이재성(마인츠)은 10점으로 22위에 위치했다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com