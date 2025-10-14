英 단독 보도! "쏘니, 패딩이라도 내놔" 손흥민과 기쁨의 재회→토트넘 …

|
[스포츠조선 이현석 기자]대한민국에서 손흥민과 기쁘게 재회했던 히샬리송이 토트넘 복귀 후 어려움을 겪을 수 있다.
영국의 컷오프사이드도 '손흥민의 전 동료인 히샬리송이 1월 이적시장에서 떠날 가능성이 있다'라며 '토트넘은 히샬리송을 1월 매각 명단에 추가할 가능성이 있다. 스카우트였던 믹 브라운은 토트넘이 이적시장이 열리면 히샬리송을 매각할 의향이 있다고 밝혔다. 또한 미국 메이저리그사커에서 히샬리송을 영입하는 것에 관심을 보이고 있다'고 전했다.
그는 팬들이 자신을 포기하지 못하도록 다시 반등했다. 브라이턴과의 리그 경기 히샬리송은 리그 2경기 만에 다시 선발 자리를 차지했다. 히샬리송은 풀타임을 소화하며 1골과 함께 키패스 1회, 상대 박스 내 터치 11회, 드리블 성공 2회, 공 경합 성공 6회 등을 기록하며 활약했다. 토트넘은 패배 위기에서 히샬리송의 득점과 함께 경기력을 끌어올려 겨우 무승부로 경기를 마쳤다.
다만 잉글랜드 잔류 가능성도 배제할 수는 없다. 컷오프사이드는 '크리스털 팰리스도 히샬리송에게 관심을 보였다. 브라질 대표팀 합류를 위해 히샬리송도 잉글랜드에 남길 선호할 수 있다. 현재로서는 어떤 구단이 나설지를 주목해야 한다'고 했다. 손흥민의 뒤를 이어 에이스가 되지 못한 히샬리송이 올겨울 어떤 행보를 보일지도 토트넘에는 중요해졌다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com