이젠 확실한 손흥민급 대우..."아스널은 전세기 해주잖아" 불만 폭발했던…

[스포츠조선 김대식 기자]크리스티안 로메로는 이제 손흥민급 대우를 확실하게 받고 있다.
이에 토트넘은 로메로를 위해서 전세기를 마련해줄 계획이다. 빌라 역시 아르헨티나 국가대표팀 소속인 에밀리아노 마르티네즈를 데려와야 하기 때문에 두 팀은 전세기 비용을 분담하기로 결정했다. 텔레그래프는 '국가대표팀에서 선수들의 귀국 항공편을 준비하지만, 영국 클럽들은 이동 거리가 특히 멀거나 팀 동료들보다 늦게 복귀하는 선수들을 위해 전세기 비용을 분담하는 경우가 많다. 로메로와 마르티네스가 이에 해당한다'고 설명했다.
하지만 로메로한테는 전세기를 마련해주지 않았다가 논란이 생긴 적이 있다. 텔레그래프는 '토트넘은 지난해 9월 아르헨티나가 콜롬비아에 패한 월드컵 예선 직후 로메로를 전세기로 복귀시키지 않기로 결정했고, 이 때문에 갈등이 불거졌다. 당시 로메로는 SNS를 통해 '아스널 선수들은 전세기로 먼저 귀국해 준비를 더 잘했다'는 주장을 공유하며, 클럽의 결정에 불만을 표출했다. 북런던 더비에서 토트넘이 패한 직후였다'며 당시 상황을 설명했다.
