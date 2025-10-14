"부상 복귀하자마자 임대 보내버려"→'눈물난다' 日유망주에 백업 자리까지 위협

최종수정 2025-10-14 23:55

"부상 복귀하자마자 임대 보내버려"→'눈물난다' 日유망주에 백업 자리까지…
사진=연합뉴스

[스포츠조선 강우진 기자]오랜 부상에서 복귀를 앞두고 있는 토트넘 홋스퍼의 수비수 라두 드라구신의 미래가 불투명하다.

영국 토트넘 홋스퍼 뉴스는 14일(한국시각) "라두 드라구신의 토트넘에서 미래가 불투명해지고 있다"라며 "그는 부상 복귀의 마지막 단계를 밟고 있다"라고 보도했다.

드라구신은 지난 1월 무릎 전방십자인대 부상을 당한 뒤, 오랜 재활 끝에 복귀를 앞두고 있다. 토트넘은 그가 부상에서 완전히 회복할 수 있도록 돕기 위해 최근 루마니아 대표팀 소집을 거부하기도 했다.

그러나 드라구신은 토마스 프랭크 감독 체제에서 아직 한 경기도 출전하지 못했으며, 완전한 컨디션을 회복하더라도 출전 시간이 크게 늘어날지는 불확실하다. 드라구신의 복귀가 가까워지고 있지만, 프랭크 감독은 서두르지 않고 신중하게 그를 필드 위에 내보낼 생각이다.

부상 회복 후에도 주의해야 하는 전방십자인대 부상이기 때문에 복귀 후에도 관리에 신경 써야 한다. 드라구신은 약 9개월간 실전 경기에 나서지 못했다. 감각을 천천히 되찾아야 하는 상태다. 토트넘은 이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 좋은 시작을 알렸다. 굳이 수비수에 변화를 주는 도박을 선택하지는 않을 것으로 보인다.


"부상 복귀하자마자 임대 보내버려"→'눈물난다' 日유망주에 백업 자리까지…
연합뉴스

"부상 복귀하자마자 임대 보내버려"→'눈물난다' 日유망주에 백업 자리까지…
사진=토트넘
결국 드라구신이 임대 이적할 가능성도 있다.

브라이언 킹 전 토트넘 스카우터는 "토트넘은 그를 다른 팀으로 임대 보내 그의 체력과 경기 감각을 확인하려 할 것"이라며 "팀에 직접적인 부담을 주지 않고 그가 어느 정도로 회복됐는지 평가할 수 있다"라고 주장했다.

또 킹은 "오랜 부상에서 돌아온 선수를 바로 투입하는 건 위험이 크다"라며 "프리미어리그나 유럽의 다른 팀에서 실전 경험을 쌓게 하는게 맞다"라고 말했다. 이어 "1월 임대를 통해 경기력을 점검하고, 상황이 좋다면 언제든 복귀시킬 수도 있다"라고 덧붙였다.


드라구신은 토트넘의 백업 수비수다. 크리스티안 로메로, 미키 반더벤, 케빈 단소가 지키고 있는 수비진에 빈자리는 없다. 루카 부스코비치도 빠르게 성장하면서 두각을 나타내고 있다. 일본 중앙 수비수인 다카이 고타 역시 기대를 받고 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식]"비행기서 접근, 부적절한 내용 편지"…이동욱, 도 넘은 사생활 침해에 경고

2.

선수♥치어리더 부모 탄생..한준수♥김이서 혼전 출산 발표 "건강히 잘 키우겠다"[공식](전문)

3.

'혼전순결' 강균성, 성매매 루머 해명 "업소 간 적도, 한 적도 없다"

4.

"응급실서 뇌 촬영, 찢어져 치료"…한석준, 기억 잃고 쓰러진 뒤 근황[SC이슈]

5.

전소연 '뮤비 표절' 불똥..佛가수 "K팝 역겨워"→뮤비 감독 "내 책임" [종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

다저스, 역대급 초황당 더블플레이. 이거 진짜예요? → 만루에서 '중견수 땅볼' 병살.

2.

"나 안뽑은 팀 후회하게 만들겠다" 156㎞에도 외면받은 10순위 신인, '1군 개근→첫 승,세이브,홀드→올스타전→필승조→KS 직행→국대 승선' 첫해 다 이뤘다[이천 인터뷰]

3.

김연경 없어도 볼거리 많다! V리그 새 시즌 18일 개막 → 초대형 트레이드 주인공들 활약 기대

4.

'브라질 NO.9' 히샬리송 일본서 大망신...日국대 "강하지 않더라. 확실히 막을 수 있다" 호언장담

5.

"한국전 복사+붙여넣기" 브라질 1.5군에 뻥뻥 뚫리는 일본, '엔리케-마르티넬리 연속골' 전반 0-2로 와르르→참사 예약[A매치 전반리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

다저스, 역대급 초황당 더블플레이. 이거 진짜예요? → 만루에서 '중견수 땅볼' 병살.

2.

"나 안뽑은 팀 후회하게 만들겠다" 156㎞에도 외면받은 10순위 신인, '1군 개근→첫 승,세이브,홀드→올스타전→필승조→KS 직행→국대 승선' 첫해 다 이뤘다[이천 인터뷰]

3.

김연경 없어도 볼거리 많다! V리그 새 시즌 18일 개막 → 초대형 트레이드 주인공들 활약 기대

4.

'브라질 NO.9' 히샬리송 일본서 大망신...日국대 "강하지 않더라. 확실히 막을 수 있다" 호언장담

5.

"한국전 복사+붙여넣기" 브라질 1.5군에 뻥뻥 뚫리는 일본, '엔리케-마르티넬리 연속골' 전반 0-2로 와르르→참사 예약[A매치 전반리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.