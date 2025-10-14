"부상 복귀하자마자 임대 보내버려"→'눈물난다' 日유망주에 백업 자리까지…

|
[스포츠조선 강우진 기자]오랜 부상에서 복귀를 앞두고 있는 토트넘 홋스퍼의 수비수 라두 드라구신의 미래가 불투명하다.
그러나 드라구신은 토마스 프랭크 감독 체제에서 아직 한 경기도 출전하지 못했으며, 완전한 컨디션을 회복하더라도 출전 시간이 크게 늘어날지는 불확실하다. 드라구신의 복귀가 가까워지고 있지만, 프랭크 감독은 서두르지 않고 신중하게 그를 필드 위에 내보낼 생각이다.
부상 회복 후에도 주의해야 하는 전방십자인대 부상이기 때문에 복귀 후에도 관리에 신경 써야 한다. 드라구신은 약 9개월간 실전 경기에 나서지 못했다. 감각을 천천히 되찾아야 하는 상태다. 토트넘은 이번 시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 좋은 시작을 알렸다. 굳이 수비수에 변화를 주는 도박을 선택하지는 않을 것으로 보인다.
브라이언 킹 전 토트넘 스카우터는 "토트넘은 그를 다른 팀으로 임대 보내 그의 체력과 경기 감각을 확인하려 할 것"이라며 "팀에 직접적인 부담을 주지 않고 그가 어느 정도로 회복됐는지 평가할 수 있다"라고 주장했다.
또 킹은 "오랜 부상에서 돌아온 선수를 바로 투입하는 건 위험이 크다"라며 "프리미어리그나 유럽의 다른 팀에서 실전 경험을 쌓게 하는게 맞다"라고 말했다. 이어 "1월 임대를 통해 경기력을 점검하고, 상황이 좋다면 언제든 복귀시킬 수도 있다"라고 덧붙였다.
드라구신은 토트넘의 백업 수비수다. 크리스티안 로메로, 미키 반더벤, 케빈 단소가 지키고 있는 수비진에 빈자리는 없다. 루카 부스코비치도 빠르게 성장하면서 두각을 나타내고 있다. 일본 중앙 수비수인 다카이 고타 역시 기대를 받고 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com