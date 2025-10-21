"살라를 빼야 할까" 리버풀, 4연패 총체적 난국→BBC '긴 침묵. 부진 원흉' 지목… 손흥민과 비교되네, 클롭 또 울겠다

기사입력 2025-10-21 16:27


"살라를 빼야 할까" 리버풀, 4연패 총체적 난국→BBC '긴 침묵. 부…
AP 연합뉴스

"살라를 빼야 할까" 리버풀, 4연패 총체적 난국→BBC '긴 침묵. 부…
AFP 연합뉴스

"살라를 빼야 할까" 리버풀, 4연패 총체적 난국→BBC '긴 침묵. 부…
사진캡처=트위터

[스포츠조선 김성원 기자]'디펜딩챔피언' 리버풀이 빛을 잃고 있다.

예상치 부진으로 먹구름이 짙게 드리워졌다. 리버풀은 현재 4연패의 늪에 빠졌다. 잉글랜드의 프리미어리그(EPL)에선 3연패, 유럽챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈에서도 1패를 안았다.

상처는 20일(이하 한국시각) 더 컸다. 리버풀은 안방에서 열린 2025~2026시즌 EPL 8라운드에서 라이벌 맨유에 1대2로 패했다. '노스웨스트 더비'에서 충격패를 안았다. 위기의 루벤 아모림 맨유 감독이 살아났다. 맨유는 2016년 이후 무려 9년 만에 안필드 원정에서 승리를 거뒀다.

지난 시즌 EPL에서 맨시티의 아성을 무너뜨린 리버풀은 여름이적시장에서 더 큰 도약을 위해 '돈폭탄'을 투하했다. 리버풀은 지난 6월 플로리안 비르츠를 1억1600만파운드(약 2214억원)에 영입하며 EPL 최고 몸값을 경신했다.

끝이 아니었다. 여름이적시장 마지막 날 뉴캐슬 유나이티드와 첨예한 갈등을 빚던 알렉산더 이삭을 품에 안으며서 최고 이적료를 스스로 갈아치웠다. 이적료는 1억2500만파운드(약 2386억원)를 기록했다.


"살라를 빼야 할까" 리버풀, 4연패 총체적 난국→BBC '긴 침묵. 부…
로이터 연합뉴스
리버풀의 지출액은 4억1500만파운드(약 7920억원)를 돌파했다. 단일 클럽이 단일 이적 시장에서 지출한 금액으로는 새로운 기록이다. 이전 기록은 첼시가 2023년 여름에 세운 4억파운드(약 7634억원)였다. 이는 다른 유럽 클럽보다 많을 뿐만 아니라, 다른 유럽 리그의 총 지출액과 거의 비슷한 수준이다.

하지만 성적은 반비례하고 있다. 아르네 슬롯 감독은 지난해 여름 위르겐 클롭 감독을 대신해 리버풀의 지휘봉을 잡았다. 첫 시즌 '명장의 길'을 여는 듯 했지만 2년 차에서 위기에 내몰렸다. 영국의 'BBC'는 21일 '슬롯 감독이 직면한 핵심 질문은 무엇인가'라며 제하의 기사를 통해 리버풀을 집중 조명했다.

'BBC'는 '4연패, 프리미어리그 4위, 선두 아스널보다 승점 4점 뒤진 상황. 리버풀에 문제가 생긴 것 같다. 지난 시즌 리그 우승을 차지한 리버풀은 갑자기 수비가 취약해 보이고, 미드필드는 무기력하며, 공격에서는 힘이 없어 보인다'고 꼬집었다.


그리고 '상황을 더욱 악화시키는 것은, 슬롯이 새 영입을 통해 대규모 투자에도 최고의 선발 선수를 찾지 못하는 것 같다는 점이다. 맨유전에선 비르츠를 비롯해 위고 에키티케, 제레미 프림퐁은 모두 벤치에서 시작했다'고 우려했다.


"살라를 빼야 할까" 리버풀, 4연패 총체적 난국→BBC '긴 침묵. 부…
로이터 연합뉴스
리버풀 출신의 스티븐 워녹은 'BBC'를 통해 "슬롯은 현재 이 선수들을 어떻게 배치할지에 대해 딜레마를 겪고 있다. 선수의 몸값이나 이름이 항상 팀에 어울리는 것은 아니다. 토마스 투헬 감독이 첼시에서 그랬다"고 밝혔다.

더 큰 걱정은 '주포' 모하메드 살라의 부진이다. 그는 지난 시즌 EPL에서 29골 18도움을 기록하며 득점, 도움왕을 독식했다. 리버풀은 살라와 재계약에도 성공했다.

그러나 살라는 이번 시즌 EPL에서 단 2골에 그쳤다. 지난다 14일 번리전에서 페널티킥으로 골을 터트린 이후 침묵하고 있다. 맨유전에선 골과 다름없는 천금 기회를 놓쳤다. '폼이 떨어졌다'는 비판에서 자유로울 수 없다.

'BBC'는 '살라는 수비수를 상대할 때 자신감이 부족한 듯 보인다. 빠른 공격으로 유명하지만 예전처럼 두려움 없이 수비를 공략하지 못하고 있다'고 분석한 후 살라를 선발에서 제외시켜야 하나에 의문부호를 달았다.

손흥민(LA FC)은 EPL에서 1992년생 동갑내기 살라아 곧잘 비교됐지만 추는 또 기울었다. 그는 지난 8월 미국 메이저리그(MLS)로 둥지를 옮긴 후 10경기에서 9골 3도움을 기록 중이다.

반전이 절실한 리버풀이지만 탈출구가 보이지 않는다. 세상에 영원한 것은 없다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

