이제 정말 두 걸음! 매직넘버 '5' 인천은 말하고 있다, 승격의 자격은…

|
[스포츠조선 이현석 기자]인천 유나이티드의 K리그2 우승을 위한 승점은 단 5점이다. 남은 경기는 4경기, 이제 우승 8부능선에 도착했다.
|
K리그2 우승 경쟁이 전쟁이라면, 수비는 언제나 전쟁을 승리할 열쇠였다. 승강제가 도입된 2013년 이후 최소 실점 3위 안에 들지 못하는 팀이 우승한 사례는 2015년 김천(57실점), 2016년 안산무궁화(55실점), 2023년 김천(37실점) 뿐이다. 나머지 팀들은 모두 최소 실점 3위 안에 자리했다. 인천도 이미 이 사례에 충족할 가능성이 크다. 인천은 올 시즌 35경기에서 단 27실점을 기록했다. 실점 2위는 성남과 김포(이상 30실점)다. 반면 2위 수원은 46실점으로 최소 실점 8위다. 리그 최강의 공격력을 자랑했지만, 실점 관리가 부족했다는 부분에서 아쉬웠다.
아직 산술적으로 상황이 반전될 가능성이 남았기에 방심은 금물이다. 인천이 남은 일정에서 승점 5점 이상을 챙기지 못하는 성적을 거두고, 수원이 전승을 한다면 순위가 뒤집힐 수 있다. 인천은 남은 일정에서도 수비 집중력을 유지해 최고의 결과를 노릴 전망이다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com