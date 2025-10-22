[현장인터뷰]'골프 세리머니' 역설→"이청용이 팀의 활력" '천금 결승골…

|
[울산=스포츠조선 김성원 기자]파격 또 파격이었다. 고개숙인 울산 HD의 최우선 목표는 K리그 1부 잔류다.
1992년생인 김민혁은 산전수전 다 겪은 베테랑이다. FC서울에서 프로에 데뷔한 그는 광주, 포항, 성남 등을 거쳐 2023년 울산에 둥지를 틀었다. 그러나 요동치는 울산의 2025년, 그도 사라졌다. 울산은 이번 시즌 김판곤 감독에서 출발해 신 감독을 거쳐 노 대행의 시대가 도래했다.
김민혁은 8월 24일 서울전 후 58일 만에 그라운드에 섰다. 주장 완장을 찼다. 그는 공격형 미드필더의 역할을 맡았고, 전반 12분 골망을 흔들었다. 김민혁은 이진현의 크로스가 올라오자 사사키 쇼의 뒷공간을 절묘하게 파고든 후 헤더로 골네트를 갈랐다. 올 시즌 마수걸이 골이자 ACLE 첫 골을 신고했다.
ACLE에선 순항 중이다. 무패 질주를 이어갔다. 울산은 1차전에서 청두 룽청(중국)을 2대1로 제압한 데 이어 상하이 선화(중국)와의 2차전에서 1대1로 비겼다. 승점 7점(2승1무)을 기록한 울산은 1위로 올라섰다.
동아시아, 서아시아와 분리돼 펼쳐지는 리그 스테이지에선 12개팀 가운데 8위까지 16강 티켓이 돌아간다. 2전 전승의 '일본 챔피언' 비셀 고베(승점 6)는 22일 강원FC와 원정경기를 치른다. 1승1무인 서울은 이날 상하이 선화와 격돌한다.
울산은 여전히 후폭풍을 앓고 있다. 신 감독이 각종 루트를 통해 돌을 던지고 있다. 울산 선수단은 침묵하고 있다. 다만 이청용이 광주전에서 페널티킥으로 쐐기골을 터트린 후 '골프 세리머니'로 무언의 시위를 했다. 파장이 컸지만 선수단 내부는 더 단단해졌다.
울산은 5월 11일과 14일 제주 SK전(2대1 승)과 인천 유나이티드(3대0 승)전에 이어 160일 만의 공식전 연승을 거뒀다. 김민혁은 "(이)청용, (정)우영, (김)영권 등 고참 형들이 정말 잘 이끌어 주신다. 특히 청용 형이 팀에 활력, 아니 동기를 넣어준다. 정말 고맙다. 이런 분위기를 잘 이어가서 파이널 라운드 그리고 남은 ACLE 경기에서도 좋은 모습 보여드리겠다"고 강조했다.
그는 이어 "어떻게 하면 팀이 좋은 방향으로 잘될 수 있을지 노력하고 있어서 잘 따라가고 있다. 나도 적지 않은 나이지만, 형들이 잘 이끌어 준다"고 덧붙였다.
울산은 히로시마와는 ACLE 무대에서 첫 대결이었다. 13년 전 국제대회에서 만난 경험은 있다. 2012년 12월 12일 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 5-6위전에서 2대3으로 패했다. 마침내 승점 3점을 챙겼다.
