손흥민 후계자 전격 거절→깜짝 재계약...살라 후계자는 어떤데? '최악 …

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민 후계자로 고려됐던 프리미어리그 슈퍼스타가 모하메드 살라의 대체자가 될 수 있다.
영국 아이뉴스는 21일(한국시각) 독점 보도라며 '리버풀이 최근 부진한 살라를 대체하기 위해 본머스의 앙투안 세메뇨 영입을 1월 이적시장에서 추진하고 있다. 세메뇨는 이번 시즌 프리미어리그 초반 8경기에서 6골을 기록하며 맹활약 중이다. 여름 이적시장 당시 토트넘과 맨체스터 유나이티드의 관심 속에서도 안도니 이라올라 감독이 이끄는 본머스에 잔류했지만, 이제 다시 빅클럽들의 시선을 받고 있다'고 보도했다.
지난 시즌 리그 11골 6도움으로 인생 최고의 시즌을 보냈는데, 이번 시즌 8경기 만에 리그 6골 3도움을 기록해 엄청난 성장세를 보여주고 있는 중이다. 세메뇨는 토트넘과 맨유의 관심을 받았지만 돌연 본머스와 재계약에 스스로 이적설을 종결시켰다.
세메뇨는 이번 여름에 본머스와 재계약을 체결하면서 바이아웃 조항을 삽입했다. 바이아웃 조항이 있다면 비교적 이적이 수월해질 수밖에 없다. 항간에는 세메뇨의 바이아웃 금액이 1억파운드(약 1913억원)라는 이야기가 있었지만 아이뉴스는 그렇게 높은 액수는 아니라고 설명했다.
일단 본머스는 이번 시즌까지는 세메뇨를 지키겠다는 입장이지만 리버풀이 1월 이적시장에서 바이아웃 조항을 발동해버린다면 세메뇨의 이적을 막을 수는 없다. 리버풀의 높아지는 관심 속에 토트넘이 어떻게 대처할지도 관심이다.
