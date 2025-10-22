손흥민 후계자 전격 거절→깜짝 재계약...살라 후계자는 어떤데? '최악 위기' 리버풀 파격 제안 고려 "대체자 낙점"

기사입력 2025-10-22 21:37


[스포츠조선 김대식 기자]손흥민 후계자로 고려됐던 프리미어리그 슈퍼스타가 모하메드 살라의 대체자가 될 수 있다.

영국 아이뉴스는 21일(한국시각) 독점 보도라며 '리버풀이 최근 부진한 살라를 대체하기 위해 본머스의 앙투안 세메뇨 영입을 1월 이적시장에서 추진하고 있다. 세메뇨는 이번 시즌 프리미어리그 초반 8경기에서 6골을 기록하며 맹활약 중이다. 여름 이적시장 당시 토트넘과 맨체스터 유나이티드의 관심 속에서도 안도니 이라올라 감독이 이끄는 본머스에 잔류했지만, 이제 다시 빅클럽들의 시선을 받고 있다'고 보도했다.

세메뇨는 지난 여름 이적시장에서 토트넘이 영입을 고려했던 선수다. 손흥민을 대체할 수 있는 왼쪽 윙포워드가 필요했던 토트넘은 세메뇨에게 접근했다. 2023~2024시즌 본머스로 이적한 세메뇨는 꾸준히 발전하고 있는 선수다. 폭발적인 파괴력을 지닌 공격수다.
손흥민과 장점을 많이 공유한다. 손흥민처럼 정교하지는 않지만 양발잡이며 왼쪽뿐만 아니라 공격의 모든 포지션을 소화할 수 있다. 운동 능력이 좋고, 드리블 실력도 상당해 프리미어리그(EPL)에서 새로운 슈퍼스타의 자질을 보여주고 있다.

지난 시즌 리그 11골 6도움으로 인생 최고의 시즌을 보냈는데, 이번 시즌 8경기 만에 리그 6골 3도움을 기록해 엄청난 성장세를 보여주고 있는 중이다. 세메뇨는 토트넘과 맨유의 관심을 받았지만 돌연 본머스와 재계약에 스스로 이적설을 종결시켰다.
하지만 세메뇨의 재계약에도 불구하고, 리버풀이 최근 극도로 부진한 살라의 대체자로 세메뇨를 적극적으로 고려하는 모습이다. 아이뉴스는 '본머스는 장기적으로 세메뇨를 지켜내기 어려울 것으로 보고 있으며, 리버풀이 그를 영입 후보군에 올려놓았다고 전했다. 리버풀은 세메뇨에 대한 관심을 오래전부터 이어왔으며, 이번 시즌 부진 중인 살라가 아프리카 네이션스컵 출전으로 자리를 비우는 시점에 맞춰 1월 이적 가능성을 검토 중'이라고 설명했다.

세메뇨는 이번 여름에 본머스와 재계약을 체결하면서 바이아웃 조항을 삽입했다. 바이아웃 조항이 있다면 비교적 이적이 수월해질 수밖에 없다. 항간에는 세메뇨의 바이아웃 금액이 1억파운드(약 1913억원)라는 이야기가 있었지만 아이뉴스는 그렇게 높은 액수는 아니라고 설명했다.

일단 본머스는 이번 시즌까지는 세메뇨를 지키겠다는 입장이지만 리버풀이 1월 이적시장에서 바이아웃 조항을 발동해버린다면 세메뇨의 이적을 막을 수는 없다. 리버풀의 높아지는 관심 속에 토트넘이 어떻게 대처할지도 관심이다.
토트넘도 시즌 초반 공격력이 원활하지 않다. 모하메드 쿠두스에 의존한 공격이 펼쳐지고 있다. 마티스 텔, 시몬스, 윌손 오도베르, 브레넌 존슨 어느 누구도 손흥민을 대체하지 못하고 있어서 고민이 커지고 있는 실정이다. 최근 토트넘 구단주가 새로운 투자를 적극적으로 약속한 상황에서 1월 이적시장에서 적극적인 움직임을 가져갈 수도 있다.



