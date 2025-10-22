'축구장에서 공사장으로' 호날두와 나란히 뛰던 '호동생', 25세에 안타까운 은퇴→근황 공개

기사입력 2025-10-22 16:15


'축구장에서 공사장으로' 호날두와 나란히 뛰던 '호동생', 25세에 안타…

'축구장에서 공사장으로' 호날두와 나란히 뛰던 '호동생', 25세에 안타…
AP연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]이탈리아 명문 클럽 유벤투스에서 활약하던 스위스 출신 수비수 센드림 카메라이(25)가 안타까운 근황을 공개했다.

21일(현지시각) 이탈리아 매체 '디 마르지오'에 따르면, 카메라이는 지난해 여름 25세 나이로 은퇴를 결정했다. 세 번의 인대 파열 부상을 겪은 그는 더 이상 그라운드에서 미래를 그리기 어렵다고 판단해 정든 축구화를 벗었다.

으레 조기 은퇴한 선수는 축구 관련 업무에 종사하곤 하지만, 카메라이는 현재 축구와 관련이 없는 건설 회사에 취직해 안전모를 쓰고 건설 현장을 누비고 있다.

카메라이는 '디 마르지오'와 인터뷰에서 "난 지금 ICM Bau 사무실에서 일한다. 사장님이 저희에게 건설 현장에서 하루를 보내면서 그곳의 업무가 어떤지, 얼마나 힘든지 알아보라고 했다"며 "그 덕분에 책상 밖에서 일한다는 것이 얼마나 행운인지 더욱 실감하게 됐다"라고 근황을 알렸다.

카메라이는 2018년, 불과 19세의 나이에 스위스 루체른에서 유벤투스 유스팀으로 이적해 당시 레알 마드리드에서 유벤투스로 이적한 크리스티아누 호날두(40·알 나스르)와 같이 훈련했다. 잔루이지 부폰, 파울로 디발라, 곤살로 이과인도 한때 그의 동료였다.


'축구장에서 공사장으로' 호날두와 나란히 뛰던 '호동생', 25세에 안타…
센드림 카메라이 SNS 캡쳐
스위스와 코소보 청소년 대표를 지낸 카메라이는 안타깝게도 유벤투스 1군에서 데뷔하지 못하고 2019년 스위스 클럽 루가노로 이적했다. 유벤투스 U-23팀에서 공식전 1경기에 출전했다. 이후 크리엔스(스위스), 두카그지니(코소보)를 거쳐 씁쓸하게 커리어를 마감했다.

카메라이는 "은퇴를 결심하는 건 정말 가슴 아픈 일이었다. 어릴 때부터 축구는 나의 모든 것이었다. 축구없이 내 인생을 논할 수 없었다. 하지만 시간이 지나면서 마음의 평화를 찾았다. 축구 선수 생활이 끝난다고 해서 내 인생이 끝나는 건 아니라는 걸 깨달았다"라며 일찌감치 은퇴한 결정을 후회하지 않는다고 말했다.

"예전엔 좀 더 인내심을 갖고 몸의 소리에 귀를 기울였어야 한다. 하지만 스스로를 탓하지 않는다. 당시엔 내가 옳다고 생각한 일을 했다. 후회는 과거를 바꿀 수 없다"며 "부상이 없었다면 정상에 오를 수 있었을 것"이라고 덧붙였다.


'축구장에서 공사장으로' 호날두와 나란히 뛰던 '호동생', 25세에 안타…
센드림 카메라이 SNS 캡쳐

그는 "유벤투스의 영입 제의를 받았을 때 정말 꿈만 같았다. 설레면서도 긴장되기도 했다. 큰 도약이란 걸 알았기 때문"이라며 "특히 호날두와 같이 훈련한 건 비현실적이고 특별한 경험이었다"이라고 돌아봤다.

카메라이가 깊은 감명을 받은 건 호날두의 사고방식이었다. "호날두는 결코 멈추지 않고 항상 자신에게 더 많은 걸 요구했다. 호날두는 '꾸준함과 노력없이는 재능도 없다'라고 말한 적이 있다. 그 말이 내 마음속에 깊이 새겨졌다. 그가 경기를 어떻게 준비하는지를 보면서 프로 선수가 된다는 것이 무엇을 의미하는지 깨닫을 수 있었다"라고 말했다.

호날두가 자신의 이름을 부르며 진심어린 조언과 농담을 할 때면 세상을 다 가진 것 같았다고 그는 덧붙였다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'53세' 김승수, 새 사랑♥='6세 연하' 박세리였나..."애기야" 직진 플러팅 ('남겨서 뭐하게')

2.

충주맨, '우즈' 패러디 영상 초대박에도.."그날 수당 13000원 받았다"

3.

김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문 안 열어"

4.

김흥국, 정치판에서 팽 당했다 "필요할 때만 연락, 끝나면 아무것도 없어"[SC이슈]

5.

소방차 김태형 아내 김경란, 오늘(22일) 별세..향년 62세

스포츠 많이본뉴스
1.

'염갈량이 한국시리즈 보고 뽑았는데 대박' 2년간 47S 세우고 우승 마무리로 KS선다. "2년전엔 아무것도 모르고 던졌는데..."[잠실 인터뷰]

2.

'팀홈런 꼴찌' 갈증 풀어줄까? 20세 신형 대포, 부산의 '가을' 달군다 [SC포커스]

3.

英 독점! '쏘니처럼 10년 못 채워' 잘가 살라! 이젠 안 잡아…"구단과의 결별 예상보다 빨라"

4.

사고의 연속→FA 대굴욕→화제의 결혼→가을 대폭발...이래서 결혼을 잘 해야 하는구나 [PO 현장]

5.

'정우주vs원태인' P04 정면충돌, 한화-삼성전 프로토 마감 임박!

스포츠 많이본뉴스
1.

'염갈량이 한국시리즈 보고 뽑았는데 대박' 2년간 47S 세우고 우승 마무리로 KS선다. "2년전엔 아무것도 모르고 던졌는데..."[잠실 인터뷰]

2.

'팀홈런 꼴찌' 갈증 풀어줄까? 20세 신형 대포, 부산의 '가을' 달군다 [SC포커스]

3.

英 독점! '쏘니처럼 10년 못 채워' 잘가 살라! 이젠 안 잡아…"구단과의 결별 예상보다 빨라"

4.

사고의 연속→FA 대굴욕→화제의 결혼→가을 대폭발...이래서 결혼을 잘 해야 하는구나 [PO 현장]

5.

'정우주vs원태인' P04 정면충돌, 한화-삼성전 프로토 마감 임박!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.