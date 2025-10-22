[오피셜]신생팀 파주, '리버풀+포옛 사단 출신' 누스 감독 정식 선임→스페인 사단 꾸려 프로무대 도전장

기사입력 2025-10-22 17:31


[오피셜]신생팀 파주, '리버풀+포옛 사단 출신' 누스 감독 정식 선임→…

[스포츠조선 윤진만 기자]프로 무대 데뷔를 앞둔 파주시민축구단이 초대 사령탑으로 '포옛 사단' 출신인 제라드 누스(40) 감독을 선임했다고 22일 밝혔다.

파주는 '누스 신임감독은 유럽축구연맹(UEFA) PRO 라이센스를 보유한 스페인 출신의 젊은 지도자로, 유소년부터 프로 무대까지 단계별로 성장한 '차세대 유럽형 지도자'라고 소개했다.

누스 신임감독은 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 명문 리버풀 유소년 코치 출신으로, 거스 포옛 현 전북 감독 사단의 일원으로 그리스 대표팀에서 포옛 감독의 수석코치로 활동하며 유럽네이션스리그 승격에 일조했다.

누스 신임감독은 그리스 대표팀뿐 아니라 리버풀, 브라이튼(잉글랜드), 가나 대표팀, 멜버른시티(호주), 전남, 북동부유나이티드(인도), 엘체(스페인), 에스킬스투나(스웨덴), 알 가라파(카타르) 등 다양한 나라의 다양한 팀에서 다양한 롤을 맡았다.

황보관 단장을 필두로 한 파주는 '누스 신임감독은 스페인 출신 피지컬 코치와 수석코치 등 '스페인 사단'을 함께 꾸려 파주에 합류할 예정이다. 이는 최근 국내 프로축구에서도 강조되고 있는 '감독 사단의 체계적 협력 시스템'을 선제적으로 구축하기 위한 구단의 전략적 결정'이라고 밝혔다.

김경일 파주시민축구단 구단주는 "누스 감독은 세계 여러 무대에서 경험을 쌓은 차세대 지도자로, 파주시민축구단이 지향하는 젊음·속도·에너지의 구단 철학과 완벽하게 맞닿아 있다"며 "이번 선임을 통해 파주가 한국 축구의 새로운 중심으로 도약하길 기대한다"라고 밝혔다.

황 단장은 "김 구단주가 늘 강조하는 '젊은 구단, 젊은 에너지, 젊은 선수단'의 철학에 가장 부합하는 인물"이라며 "누스 감독은 빠르고 유기적인 전술, 그리고 팀 전체의 활력을 불어넣는 리더십을 갖춘 지도자"라고 설명했다.

누스 신임감독은 "파주는 젊고 에너지 넘치는 도시로 알고 있다. 그 정신을 경기장에서 그대로 보여주고 싶다"며 "선수들이 축구를 즐기며 시민들이 함께 그 에너지를 느낄 수 있는 팀을 만들겠다"라고 출사표를 던졌다.

올해 프로팀 창단 과정을 밟은 파주는 2026시즌 용인, 김해와 더불어 K리그2에 데뷔한다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

충주맨, '우즈' 패러디 영상 초대박에도.."그날 수당 13000원 받았다"

2.

소방차 김태형 아내 김경란, 오늘(22일) 별세..향년 62세

3.

'55세' 이세창, 안타까운 건강 상태....위, 피로 뒤범벅 "식도까지 타들어 가" ('스타건강랭킹')

4.

김광규♥김완선, 김국진♥강수지 잇는 '불청' 커플 노렸는데.."마음의 문 안 열어"

5.

[공식] AI 이정재에 당한 로맨스 스캠..소속사 "조사에 협조, 강경대응"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '승짱'이 온다! 日 반응 뜨겁다 → 이승엽 전 두산 감독, 요미우리행 "한국의 영웅 이승엽, 거인 가을캠프 임시코치"

2.

사고의 연속→FA 대굴욕→화제의 결혼→가을 대폭발...이래서 결혼을 잘 해야 하는구나 [PO 현장]

3.

"가장의 무게? 아내가 더 크죠" 여전히 막내가 익숙한 남자, 26세 정철원의 '야구 없는 가을' [인터뷰]

4.

'정우주vs원태인' P04 정면충돌, 한화-삼성전 프로토 마감 임박!

5.

개막부터 대이변! 우승후보의 침몰 → '10년 리더' 트레이드 대가 치르나.. 충격 역배당 터졌다

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '승짱'이 온다! 日 반응 뜨겁다 → 이승엽 전 두산 감독, 요미우리행 "한국의 영웅 이승엽, 거인 가을캠프 임시코치"

2.

사고의 연속→FA 대굴욕→화제의 결혼→가을 대폭발...이래서 결혼을 잘 해야 하는구나 [PO 현장]

3.

"가장의 무게? 아내가 더 크죠" 여전히 막내가 익숙한 남자, 26세 정철원의 '야구 없는 가을' [인터뷰]

4.

'정우주vs원태인' P04 정면충돌, 한화-삼성전 프로토 마감 임박!

5.

개막부터 대이변! 우승후보의 침몰 → '10년 리더' 트레이드 대가 치르나.. 충격 역배당 터졌다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.