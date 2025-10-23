'英 BBC도 경악' "정말 실망스러운 경기력"→"원정 팬들 야유" 손흥…

|
[스포츠조선 이현석 기자]토트넘의 상황이 점점 불안해지고 있다. 아쉬운 경기력으로 팬들의 야유까지 받았다.
후반 막판 위험한 상황도 미나미노 다쿠미의 부진한 골결정력이 토트넘을 구했다. 후반 교체 투입된 미나미노는 기대 이하의 경기력으로 토트넘 골망을 흔들지 못했다. 다만 토트넘도 이후 기회들을 살리지 못하며 두 팀은 득점 없이 경기를 마쳤다.
이어 '토트넘은 아직도 UCL에 적응하고 있다. 그들은 어려움을 겪었고, UCL에서 패배하지는 않았지만, 이 경기는 미래에 대한 희망이 없는 경기였다'고 평가했다. 토트넘은 이번 무득점 무승부가 무려 125경기 만에 나온 결과였다. 2023년 3월 AC밀란과의 0대0 무승부 이후 무려 2년 7개월 만에 나온 기록이다.
가장 큰 문제는 공격이었다. 토트넘은 손흥민까지 이적한 올 시즌 공격진의 답답함이 반복되고 있다. 해결사가 없다. 쿠두스, 시몬스, 히샬리송 등 여러 선수가 나서고 있지만, 중요한 기회를 결정짓지 문제가 이어지고 있다. 감독의 고민이 더욱 커질 수밖에 없는 상황이다.
토마스 프랭크 감독은 경기 후 인터뷰에서 "후반에 우리의 경기력은 좋지 않았다. 무실점을 유지하는 데도 많은 노력이 필요했다"며 "우리는 반드시 이겨야 하는 승점 상황이다. 많은 어려움을 겪었고, 많은 고통을 겪었다. 모나코에게 찬사를 보낸다. 오늘 그들이 우리보다 더 잘했다"고 했다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com