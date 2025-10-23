"신태용 떠나자 2연승→풀 로테이션 대성공" 10년 만의 파이널B 울산, 최하위 대구와 첫 충돌…본격 생존 전쟁

기사입력 2025-10-23 12:30


울산문수축구경기장/ 2025-2026 AFC 챔피언스리그 엘리트/ ACLE/ 리그스테이지 3차전/ 울산HDFC vs 산프레체히로시마/ 울산 말컹, 에릭, 조현택, 이청용/ 승리 세레머니/ 사진 김정수

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 광주FC/ 단체/ 사진 김정수

울산문수축구경기장/ 2025-2026 AFC 챔피언스리그 엘리트/ ACLE/ 리그스테이지 3차전/ 울산HDFC vs 산프레체히로시마/ 울산 박주영 코치, 양민혁 코치/ 사진 김정수

[스포츠조선 김성원 기자]신태용 감독 경질 후 2연승을 기록 중인 울산 HD가 파이널라운드에 돌입하다.

K리그1 3연패를 달성한 울산에는 어울리지 않지만 7~12위가 포진한 파이널B 추락은 현실이다. 생존 경쟁이 기다리고 있다. 울산은 26일 오후 2시 문수축구경기장에서 최하위 대구와 '하나은행 K리그1 2026' 파이널B 첫 경기를 치른다.

울산은 승점 40점(10승10무13패) 9위에 자리했다. 9위는 승강 플레이오프(PO)를 피할 수 있는 마지노선이다. 2015년 이후 10년 만의 파이널B로 떨어졌지만, 남은 5경기에서 좋은 성적을 거둬 자존심을 지키겠다는 의지다.

울산은 18일 광주FC를 2대0으로 누른 뒤 21일 산프레체 히로시마와 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 3차전에서 1대0으로 승리했다. 임시 지휘봉을 잡은 노상래 감독대해 체제에서 공식 2연승을 질주하며 반등 계기를 마련했다.

특히 히로시마전에서는 주장인 김영권을 포함해 조현우, 루빅손, 보야니치, 강상우, 정우영, 고승범, 에릭 등 주전 대부분이 휴식을 취하며 체력 안배를 했다. 평소 출전 시간이 적었거나 경기 감각이 떨어진 선수들이 히로시마전에 출격해 투혼을 발휘, 단단한 조직력으로 무실점 승리를 했다. 남은 시즌 K리그1과 ACLE를 병행하며 쓸 카드가 많아진 것도 호재다.


대구iM뱅크파크/ K리그1/ 대구FC vs 울산HDFC/ 울산 강상우 득점/ 골 세레머니/ 사진 김정수

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 대구FC/ 울산 이진현 득점/ 골 세레머니/ 사진 김정수
간판 공격수 말컹이 지난달 17일 청두 룽청(중국)과의 ACLE 리그 스테이지 1차전 이후 35일 만에 히로시마전에서 복귀하며 예열을 마쳤다. 짧은 시간을 뛰며 힘과 높이에서 상대를 압도하며 몸 상태를 점검했다. 대구전에서 강력한 무기임을 증명할 것으로 기대를 모은다.

울산은 대구에 강하다. 2021년 12월 5일 2대0 승리를 필두로 최근 14경기 연속 무패(10승4무)를 질주하고 있다. 지난 시즌 3전 3승, 이번 시즌 1승2무, 최근 10경기 전적에서도 7승3무다.

눈여겨볼 점 중에 하나는 이번 시즌 세 차례 맞대결에서 '데뷔골·첫 골' 스토리가 있다. 4월 13일 울산이 대구 원정에서 1대0으로 승리했을 때 강상우가 데뷔골을 터트렸다. 7월 12일 홈에서 2대2로 비겼을 당시 이진현이 이번 시즌 리그 첫 골을 넣었다. 9월 27일 대구 원정에서는 U-22 카드인 백인우가 울산 유니폼을 입고 데뷔골을 넣으며 1대1 무승부를 견인했다. 이번에 어떤 선수가 골망을 흔들지 관심사다.

대구 에이스 세징야 봉쇄는 울산의 승리 열쇠다. 7월에 멀티골, 9월에 선제골을 허용했던 아픈 기억이 있다. 어느 때보다 견고한 수비가 필요하다. 울산이 이번 주말 공식 3연승과 3경기 연속 무실점에 도전한다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

