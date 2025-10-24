리오넬 메시 2028년까지 인터 마이애미 잔류! 메시 열풍은 계속된다.

|
[스포츠조선 류동혁 기자] 리오넬 메시가 미국프로축구(MLS) 인터 마이애미와 계약을 2028년까지 연장했다.
인터 마이애미의 구단주 데이비드 베컴은 '최고의 선수를 마이애미로 데려오는 게 우리의 목표다. 메시는 세계 최고의 선수이고, 그 누구보다 헌신적이다'라고 했다.
메시는 역대 최고의 축구 선수로 평가받는다.
이후 메시는 바르셀로나를 떠나 파리 생제르망에서 뛰었고, 2023년 인터 마이애미에 입단했다.
입단 직후 무명의 컵 대회였던 리그스컵에서 인터 마이애미의 우승을 이끌었고, 메시 열풍을 일으켰다. 지난 시즌 인터 마이애미의 정규리그 우승의 주역이었고, 올 시즌 29골로 득점왕을 차지하면서 녹슬지 않은 기량을 선보였다. 올 시즌 LAFC로 이적한 손흥민은 열풍을 일으키고 있다. 메시 열풍과 종종 비견되고 있지만, 아직까지 메시 돌풍에는 2% 부족한 게 사실이다. 올 시즌 메이저리그 사커 포스트 시즌은 메시와 손흥민을 가장 주목할 선수로 꼽고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com