리오넬 메시 2028년까지 인터 마이애미 잔류! 메시 열풍은 계속된다.

기사입력 2025-10-24 10:16


리오넬 메시 2028년까지 인터 마이애미 잔류! 메시 열풍은 계속된다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 류동혁 기자] 리오넬 메시가 미국프로축구(MLS) 인터 마이애미와 계약을 2028년까지 연장했다.

인터 마이애미는 24일(한국시각) '리오넬 메시가 2028시즌까지 3년 연장 계약에 사인했다'고 공식 발표했다.

메시는 공식 발표를 통해 '마이애미에서 그동안 행복했고, 계속 뛰게 돼 진심으로 기쁘다. 새로운 홈 구장 마이애미 프러덤 파크에서 경기할 날이 매우 기대된다'고 했다.

인터 마이애미의 구단주 데이비드 베컴은 '최고의 선수를 마이애미로 데려오는 게 우리의 목표다. 메시는 세계 최고의 선수이고, 그 누구보다 헌신적이다'라고 했다.

메시는 역대 최고의 축구 선수로 평가받는다.

2004년 17세의 나이로 세계 최고의 명문 FC바르셀로나에 입단한 그는 발롱도르 8회 수상, 2022년 카타르 월드컵 우승, 올림픽 금메달, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 및 국제축구연맹(FIFA) 클럽월드컵 우승 등 수많은 업적을 쌓았다.

이후 메시는 바르셀로나를 떠나 파리 생제르망에서 뛰었고, 2023년 인터 마이애미에 입단했다.

입단 직후 무명의 컵 대회였던 리그스컵에서 인터 마이애미의 우승을 이끌었고, 메시 열풍을 일으켰다. 지난 시즌 인터 마이애미의 정규리그 우승의 주역이었고, 올 시즌 29골로 득점왕을 차지하면서 녹슬지 않은 기량을 선보였다. 올 시즌 LAFC로 이적한 손흥민은 열풍을 일으키고 있다. 메시 열풍과 종종 비견되고 있지만, 아직까지 메시 돌풍에는 2% 부족한 게 사실이다. 올 시즌 메이저리그 사커 포스트 시즌은 메시와 손흥민을 가장 주목할 선수로 꼽고 있다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김재원 아나, 충격적인 'KBS 퇴직 위로금' 액수 공개 "기대했는데..회사가 어렵더라"

2.

서동주, 경차 타고 VIP 행사 갔다가 쫓겨났다 "태어나서 처음으로 민망"

3.

'이혼' 홍진경, 유학 보낸 딸 징계 위기 "학교 뒤집어져..그냥 넘어갈 일 아냐"

4.

'90세' 이순재, 건강이상설 결국 사실이었나 "상태 좋지 않다"

5.

최화정, 품절대란 '한효주 김' 먹고 의아 "이게 왜 난리지?"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민, GOAT 메시 못 넘었지만" MLS 유니폼 판매 2위도 놀랍다!+"LA 원정경기 관중 16% 증가"

2.

소신 발언! "손흥민+케인같은 월클 구원 더이상 없다"…프랭크도 인정 "불평 없이 지금 선수로 최대한 노력"

3.

'흥민이 형, 나 어떻게 해' 英 BBC 또 평점 테러…손흥민 떠난 토트넘 새 핵심, 히샬리송 '충격' 평가 "암울한 결말"

4.

"첫 시즌에 이런 경험을…" PS 선발까지 제대로 해냈다, '특급 신인' 쾌속 성장→국제 무대도 기대 가득

5.

출루율 2할은 곤란해! 2169G 뛰고, 2618안타 쳤는데…손아섭의 마지막 소원, 한화가 이뤄줄 수 있나 [PO포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민, GOAT 메시 못 넘었지만" MLS 유니폼 판매 2위도 놀랍다!+"LA 원정경기 관중 16% 증가"

2.

소신 발언! "손흥민+케인같은 월클 구원 더이상 없다"…프랭크도 인정 "불평 없이 지금 선수로 최대한 노력"

3.

'흥민이 형, 나 어떻게 해' 英 BBC 또 평점 테러…손흥민 떠난 토트넘 새 핵심, 히샬리송 '충격' 평가 "암울한 결말"

4.

"첫 시즌에 이런 경험을…" PS 선발까지 제대로 해냈다, '특급 신인' 쾌속 성장→국제 무대도 기대 가득

5.

출루율 2할은 곤란해! 2169G 뛰고, 2618안타 쳤는데…손아섭의 마지막 소원, 한화가 이뤄줄 수 있나 [PO포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.