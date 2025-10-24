HERE WE GO+1티어 기자 동시 폭로 "김민재 이탈리아 복귀 가능성 낮아"...이유는 감당 불가 연봉 "거대한 희생 있어야"

기사입력 2025-10-24 22:40


사진=365스코어스

[스포츠조선 김대식 기자]김민재의 이탈리아 무대 복귀는 현실적으로 어렵다는 관측이다.

유럽 이적시장 최고 전문가인 파브리시오 로마노 기자와 마테오 모레토 기자는 24일(한국시각) 로마노 기자의 유튜브를 통해 김민재의 인터밀란 이적설에 대해서 다뤘다.

먼저 로마노 기자는 "인터밀란의 미래는 긍정적이지만 수비는 걱정거리다. 프란체스코 아체르비는 인터밀란의 상징과도 같은 선수지만 이번 시즌까지 인터밀란에 남는다. 이번 시즌에도 굉장히 잘하고 있다. 하지만 다음 시즌에는 인터밀란과 아체르비의 계약이 종료된다"며 인터밀란 핵심 센터백인 아체르비가 곧 팀과 이별할 수 있다고 이야기했다. 모레토 기자 역시 "아마도 이번 시즌이 아체르비가 인터밀란에서 보내는 마지막 시즌이 될 것이다. 정말로 가능성이 높다. 물론 아직 몇 주 동안은 지켜봐야 한다"고 말했다.
아체르비는 이탈리아 최고 센터백 중 한 명이지만 1988년생으로 이제 곧 40대가 되는 선수다. 전력을 유지해야 하는 빅클럽 입장에서는 나이가 많은 선수와 오랫동안 동행하기 어렵다. 이에 인터밀란은 아체르비가 떠나면 새로운 핵심 센터백을 원하는 것이다.

인터밀란이 아체르비 대체자로 고려하고 있는 선수 중 한 명이 김민재다. 로마노 기자는 "김민재는 최근 수면 위로 떠오른 이름이다. 몇 주 전에 모레토 기자가 이탈리아 복귀 가능성이 있는 김민재를 지켜봐야 한다고 그랬다. 그렇지만 김민재가 보너스를 포함해 세후 800만~900만유로(약 133~150억원)의 연봉을 받고 있다는 걸 기억해야 한다. 인터밀란을 비롯한 이탈리아 구단들이 김민재를 선호하지만 그런 연봉을 받고 있는 김민재를 이탈리아로 복귀시키는 건 매우 어렵다"고 주장했다.
모레토 기자 또한 "선수 측에서 거대한 희생이 있어야 한다. 김민재가 이탈리아 세리에A 무대로 돌아오려면 연봉을 낮춰야만 한다. 그래도 김민재의 상황을 지켜볼 필요는 있다. 김민재는 1순위 센터백이 아니고, 꾸준히 뛰지 못하고 있다. 1월 이적시장에서 상황을 봐야 한다. 아직 인터밀란은 김민재를 데려오기 위해서 움직이지는 않고 있다. 아직 활발한 상황이 아니다"며 연봉적인 문제가 김민재의 이탈리아 복귀를 어렵게 만든다고 설명했다.

인터밀란이 아체르비한테 지급하는 연봉이 세전 350만유로(약 58억원) 수준이다. 김민재가 세후 800만~900만유로를 수령하고 있다는 걸 고려하면 김민재를 영입하기 위해서 엄청난 지출을 감당해야 하는 인터밀란이다. 김민재의 연봉 수준은 현재 인터밀란 최고 연봉자인 라우타로 마르티네즈 다음이다. 인터밀란이 이탈리아에서 유벤투스와 함께 제일 연봉을 많이 주는 구단이라는 점을 고려하면 다른 구단들은 현재로선 김민재 영입을 고려하기조차 힘든 수준이다.
선수라면 항상 꾸준히 뛰는 걸 원하기 때문에 김민재도 당장 바이에른에서의 상황이 만족스럽지 못할 것이다. 뛰기 위해 이탈리아 복귀를 결심한다면 김민재는 연봉을 많이 깎으면서 이적을 해야 한다. 프로 커리어가 짧은 축구 선수 입장에서는 연봉을 절반 이상 깎는다는 게 절대로 쉬운 결정이 아니다.

