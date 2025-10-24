'손흥민 어떻게 이럴 수가 있지?' SON 때문에 깜짝 놀란 LAFC 동…

'손흥민 어떻게 이럴 수가 있지?' SON 때문에 깜짝 놀란 LAFC 동료...처음 보자마자 "올해 꼭 우승하자" 선언

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 선수 생활을 편하게 보내기 위해서 미국으로 향한 게 아니었다.

손흥민의 LAFC 동료인 아론 롱은 23일(한국시각) 구단과의 공식 인터뷰에서 손흥민이 LAFC에 처음 등장한 날에 대해서 이야기했다.

롱은 "부상 이후 처음으로 홈 경기에 갔던 날이었어요. 경기장에 도착하자마자 사람들이 '위에 손흥민이 와 있는데, 감독님이랑 구단주들이 있는 VIP석에 있으니까 올라가서 인사해야 해요'라고 하더라고요. 그래서 위로 올라갔죠. 단순히 악수만 하고 나올 줄 알았는데, 갑자기 자리를 비켜주면서 '앞줄, 바로 옆자리로 가'라고 하더군요. 그래서 손흥민 바로 옆, 맨 앞줄에 앉게 됐어요"며 조금은 어색했던 손흥민과의 첫 만남에 대해서 입을 열었다.

롱에게 먼저 다가온 건 손흥민이었다. 롱은 "손흥민이 먼저 '와줘서 고마워요. 여기 정말 마음에 들 것 같아요"라고 말했어요. 그냥 예의 바른 인사 정도로 생각했는데, 바로 농담을 섞더라고요. '난 아무것도 신경쓰지 않아요. 무조건 이겨야 돼요. 올해는 꼭 우승해야 돼요'라고 말했다"며 손흥민이 보자마자 우승을 이야기했다고 설명했다.
손흥민은 미국으로 이적하겠다는 결심을 한 뒤에 다소 생소할 수 있는 미국메이저리스사커(MLS)에 대해서 철저하게 공부하고 LA로 날아갔다. 롱은 "손흥민이 '주말 경기 결과 봤어요? 와, 믿기지 않아요. 저 팀이랑 그 팀이 이겼다니. 특히 마지막 96분에 이긴 건 완전 운이었어요'라며 흥분해서 얘기하더라고요"라며 손흥민이 다른 팀 결과에 대해서도 빠삭하게 알고 있었다고 전했다.

손흥민이 제일 신경썼던 부분은 역시 새롭게 만나게 될 동료들이었다. 롱은 "손흥민이 '저기 저 젊은 선수, 데이비드 마르티네스요. 진짜 대단하지 않아요?'라고 해서 '맞아요, 정말 잘해요'라고 대답했죠. 그랬더니 손흥민이 '맞아요, 베네수엘라 선수죠? 나도 알아요'라고 하더라고요. 그래서 제가 '그럼 데니스 부앙가는 아세요?'라고 묻자 '하이라이트 다 봤죠! 진짜 대단하더라고요. 같이 뛰게 되는 게 너무 기대돼요'라고 말했다. 손흥민은 이미 팀 선수들에 대해 전부 알고 있었어요. 오기 전에 미리 다 공부해 온 게 느껴졌죠"며 손흥민이 LAFC 이적에 정말로 진심이었다는 걸 느꼈다고 털어놨다.
손흥민이 동료들에게 대해서 그리고 다른 팀들에 대해서 이렇게 미리 공부했던 이유는 딱 하나다. 우승하기 위해서였다. 롱은 계속해서 "손흥민은 우리 팀이 리그 순위표에서 몇 위에 있는지도 알고 있었어요. 구단 상황이나 경기장에 대해서도 잘 알고 있었고요. 그러더니 '내 첫 두 경기는 시카고 원정이랑 뉴잉글랜드 원정일 것 같아요. 그 도시들은 어때요?'라고 물어보더라고요. 완전히 준비가 되어 있었어요. 그냥 '내가 어디로 오게 된 거지?' 하는 느낌이 전혀 아니었다"고 말했다.

그렇게 우승을 하기 위해 LAFC로 이적한 손흥민은 우승 후보로 평가받지 않던 LAFC를 단숨에 우승 후보로 만들어놨다. 정규 리그 우승은 해내지 못했지만 MLS에서는 플레이오프 우승자를 진정한 우승팀으로 평가한다. 손흥민은 다음 주부터 MLS 플레이오프에 처음으로 도전한다.
