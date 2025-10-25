'미쳤다. 41살까지 현역이라니' MLS 인터 마이애미, '축구황제' 메…

'미쳤다. 41살까지 현역이라니' MLS 인터 마이애미, '축구황제' 메시와 2028년까지 계약연장 공식 발표

'미쳤다. 41살까지 현역이라니' MLS 인터 마이애미, '축구황제' 메시와 2028년까지 계약연장 공식 발표
[스포츠조선 이원만 기자] 이러다 '50세'까지 현역으로 뛴다고 할 판이다.

미국 메이저리그사커(MLS) 인터마이애미가 '축구황제' 리오넬 메시에 대한 계약을 연장했다. 실력도 실력이지만, 팀의 상징적인 존재로 오래 남겨두면서 활용하기 위한 방침으로 볼 수 있다. 메시는 무려 41세까지 인터 마이애미 선수로 뛴다. 계약이 추후 더 연장될 가능성도 없다고 단정 짓기 어렵다.

인터 마이애미 구단은 24일(이하 한국시각) 공식 홈페이지를 통해 '메시와 2028년까지 계약을 연장했다'고 발표했다. 이어진 연장이유에 인터 마이애미의 진짜 목적이 담겨 있다. 인터 마이애미는 '메시와의 재계약은 단순한 기간 연장의 의미가 아니다. 이 도시의 미래를 상징하는 일이다'라고 부연설명했다.


MLS 역대 최고스타플레이어이자 인터 마이애미의 상징으로 자리잡은 메시와의 인연을 가능한 한 길게 이어가면서 마케팅과 홍보 등에 일관된 이미지를 구축하려는 게 인터 마이애미의 진짜 목적이다.

그렇다고 실력을 외면한 것이라고 볼 수도 없다. 메시는 여전히 MLS 뿐만 아니라 전세계에서 가장 뛰어난 실력을 지닌 축구선수다. 메시가 있는 동안에는 인터 마이애미는 함부로 넘볼 수 있는 팀이 아니다.

메시는 이번 재계약에 관해 "인터마이애미에서 프로젝트를 계속 이어가게 돼 행복하다. 마이애미로 온 이후 늘 즐겁고 행복했다. 앞으로도 계속 그렇게 뛸 수 있다는 게 정말 기쁘다"라는 소감을 밝혔다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

