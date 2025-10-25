'미쳤다. 41살까지 현역이라니' MLS 인터 마이애미, '축구황제' 메…

이원만 기자
기사입력 2025-10-25 00:01
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
황정민, 회식비로만 1000만원 플렉스..."후배 불편할까봐 카드만 보내기도"
안정환, 직속 후배에 '하극상' 당했다..."옛날 사람들은 잘 안 바뀌어"
[인터뷰②] '퍼스트 라이드' 강하늘 "'얼굴 천재' 차은우, 피곤해하는 모습조차 재밌더라"
김원훈, ♥9세 연하 엄지윤과 웨딩화보 공개 "저희 결혼합니다"..알고보니
[공식]박봄 측 "정서적 매우 불안정 상태...치료·휴식 절실히 필요한 상황" [전문]
미라클 삼성, 그 중심에 '70억 미운 오리→가을 백조' 최원태 있다…김영웅이 만든 기회, 오묘한 미소의 의미는 [PO포커스]
폰세-와이스로 끝냈다. 11-2승리 한화 19년만에 KS 진출. 26년만에 V2 도전. 사상 첫 LG-한화 KS 맞대결 성사
"외인 두 명만 낸다" 한화 선전포고…삼성, 베스트 라인업으로 답했다
[오피셜]코치 공백 생긴 SSG, 1622경기 베테랑 플레잉코치 카드 꺼냈다
살라는 손흥민이 아니었다, 추하다 추해...SNS 프로필서 리버풀 모두 삭제 논란 “좌절감 느낀 듯”