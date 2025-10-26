축구는 역시 감독 놀음! '천재 감독' 윤정환, 몸소 보여준 K리그1 감…

|
[스포츠조선 이현석 기자]'축구는 감독 놀음이다' 이 명제를 다시 한번 증명한 윤정환 감독이다.
그럼에도 K리그2는 윤 감독에게도 쉽지 않은 과제였다. 매년 다이렉트 승격이라는 바늘구멍을 통과하기 위해 여러 팀이 분투하는 K리그2는 승격을 향한 전쟁이 끝없이 이어진다. 우승을 확정하기 전까지는 언제나 안심할 수 없었다. 더욱이 인천은 2024시즌 강등이라는 첫 대형 위기를 맞이하며 팀이 흔들릴 수도 있는 상황, 중심을 잡고 방향성을 제시해줄 감독의 역할이 누구보다 중요했다. 윤 감독은 선임 기자회견 당시 "인천을 선택한 이유는 단순하다"며 "어려운 상황일수록 도전과 가능성이 공존한다고 생각한다. 도전이 쉽지 않겠다고 생각했지만, 열정과 경험을 바탕으로 인천을 높은 곳으로 이끌 수 있다고 판단했다"고 밝혔다.
시즌 막판 흔들리는 순간에도 윤 감독은 팀을 꾸준히 다잡았다. 윤 감독은 시즌 막판 아쉬운 경기력에 팬들이 비판의 목소리를 내자 "나부터도 정신 차리고 다음 경기를 준비하겠다"며 솔선수범으로서 팀의 경기력을 다잡았다. 윤 감독 지도하에 완벽하게 집힌 내부 분위기를 통해 인천은 흔들리더라도 곧바로 중심을 잡고, 나아가며 승격이라는 목표까지 도달했다. 차기 시즌 K리그1에서도 윤 감독과 함께라면 인천의 행보가 더 기대될 수밖에 없다.
인천을 맡으며 "지도자 경험 내내 실패에 대한 두려움은 없었다"고 밝혔던 윤 감독은 "자신감이 있다. 잘될 것이라 판단한다"고 했던 자신감의 이유를 '승격'이라는 최고의 성적으로 증명했다. J리그에 이어 K리그에서도 우승 트로피를 차지하며 명장이라는 수식어가 잘 어울리는 감독임을 보여줬다. 천재 선수에서 '천재 감독'으로 거듭난 윤정환의 인천은 확실히 달랐다.
