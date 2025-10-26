"디아스 발목 아작날 뻔했다" 19분만에 허무하게 끝난 코리안더비…파이터…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]'혼혈 파이터' 옌스 카스트로프(보루시아 묀헨글라트바흐)가 대표팀 동료 김민재(바이에른 뮌헨)와의 첫 '코리안 더비'에서 퇴장을 당하며 팀 패배의 원흉이 됐다.
2024~2025시즌 전 소속팀 뉘른베르크에서 거친 플레이로 총 12개의 경고를 받은 카스트로프는 올 시즌 글라트바흐 입단 후 7번째 경기만에 처음으로 분데스리가에서 퇴장을 기록했다. 카스트로프가 공식전에서 레드카드를 받은 건 뉘른베르크 시절이던 2023년 11월 파더보른전(3대1 승) 이후 1년 11개월만이다.
독일 축구전문지 '키커'는 '직전 경기에서 우니온 베를린에 1대3으로 패한 글라트바흐는 파이브백으로 전환했다. 경기 초반 대담한 공격을 시도하기도 했지만, 카스트로프의 태클 이후 상황이 바뀌었다. 사샤 슈테게만 주심이 카스트로프에게 퇴장 명령을 내렸다'라고 당시 상황을 설명했다.
글라트바흐는 수적 열세에 놓인 상황에서 해리 케인, 니콜라스 잭슨, 디아스를 앞세운 뮌헨의 파상공세를 견뎌냈다. 42분 케인, 45분 톰 비쇼프의 슛은 무위에 그쳤다. 전반은 0-0 동점으로 끝났다.
하지만 이대로 주저앉을 뮌헨이 아니었다. 이날 경기를 앞두고 뮌헨과 장기 재계약을 체결한 뱅상 콩파니 감독은 하프타임에 우파메카노, 풀백 사샤 보이, 비쇼프를 빼고 각각 미드필더 콘라드 라이머, 풀백 하파엘 게레이루, 요십 스타니시치를 투입하며 대대적인 변화를 꾀했다. 후반 14분엔 잭슨을 빼고 윙어 세르주 나브리를 투입하며 케인을 최전방으로 올렸다.
19분, 요주아 키미히가 박스 안에서 흘러나온 공을 침착하게 밀어넣으며 대량 득점의 신호탄을 쐈다. 24분 게레이루가 추가골을 넣었고, 35분 '17세 신성' 레나르트 칼이 그림같은 왼발 감아차기 슛으로 3대0 승리에 쐐기를 박았다. 뮌헨은 리그 8연승 및 컵대회 포함 공식전 13연승을 질주했다. 1992~1993시즌 AC밀란과 유럽 5대리그 개막 최다 연승 타이를 이뤘다. 리그에선 승점 24로 2위 라이프치히(승점 19)와의 승점차를 5점으로 유지했다.
김민재는 90분 동안 군더더기없는 플레이로 선발의 자격을 증명했다. 과감한 전진과 커팅 능력으로 글라트바흐가 공격을 전개하기도 전에 싹을 잘랐고, 날카로운 패스로 팀 공격에도 기여했다. 전반 문전을 향한 로빙 패스로 상대 문전에 긴장감을 불어넣었지만, 잭슨이 허무하게 슈팅 기회를 날렸다.
김민재는 볼 터치 99회, 패스 성공률 96%(90회 성공), 리커버리 9회, 클리어링 2회, 인터셉트 1회, 공중볼 경합 성공 1회 등을 기록하며 팀내에서 키미히(8.5점), 레온 고레츠카(8.4점), 게레이루(8.1점) 다음으로 높은 평점 7.5점을 받았다. 이날 양팀 선수를 통틀어 중 세번째로 빠른 순간 속도(33.11km/h)를 자랑한 것도 눈에 띈다. 팀내에선 가장 빨랐다. 상대 공격수와의 속도 경쟁에서 밀리는 경우가 거의 없었다. 지난시즌 후반기에 아킬레스건 문제로 고생했던 김민재는 점점 '괴물'의 모습으로 돌아오고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com