"11월에도 대표팀 뽑혀야죠" 포스테코글루 눈물 안긴 엄지성, 리그 1호 도움…스완지, 노리치 2-1 격파→4경기 만의 미소

기사입력 2025-10-26 09:27


엄지성 SNS

스완지시티 SNS

엄지성 SNS

[스포츠조선 김성원 기자]홍명보호에서 3년 9개월 만에 골을 신고한 엄지성(스완지시티)이 잉글랜드 챔피언십(2부)에서도 상승세를 이어갔다.

엄지성은 25일(이하 한국시각) 영국 웨일스의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 노리치시티와의 2025~2026시즌 챔피언십 12라운드에서 후반 24분 결승골을 어시스트하며 스완지시티의 2대1 승리에 일조했다.

스완지시티는 경기 시작 6분 만에 잔 비포트니크의 선제골로 리드를 잡았다. 하지만 노리치시티는 전반 42분 조본 마카마의 동점골로 승부를 원점으로 돌렸다.

후반 24분 대세가 갈렸다. 엄지성이 중원에서 원터치 패스를 통해 비포트니크에게 볼을 연결했다. 엄지성의 패스를 받은 비포트니크는 수비수 3명 사이에서 중거리슛으로 결승골을 작렬시켰다.

지난달 18일 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 노팅엄 포레스트와의 리그컵 3라운드에서 공식전 첫 도움을 올린 엄지성은 정규리그 1호 도움을 작성했다. 당시 노팅엄은 엔제 포스테코글루 감독이 지휘봉을 잡고 있었다. 그는 이날의 2대3 충격 역전패가 빌미가 돼 단 1승도 거두지 못하고 39일 만에 경질됐다. EPL 정식 감독으로는 최단명의 굴욕을 남겼다.


14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 전반전 대표팀 엄지성이 선취골을 성공시켰다. 포효하는 엄지성. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.14/

14일 서울월드컵경기장에서 열린 축구대표팀과 파라과이의 평가전. 전반전 대표팀 엄지성이 선취골을 성공시켰다. 손흥민과 함께 기뻐하는 엄지성. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.14/
이날 경기에 선발 출전한 엄지성은 후반 29분 교체됐다. 그는 14일 서울월드컵경기장에서 열린 파라과이와의 친선경기에서 선제 결승골을 터트리며 2대0 승리를 이끌었다. A매치 데뷔 이후 첫 선발 출전에서 골 맛을 봤다. 2022년 1월 15일 아이슬란드와의 친선경기 이후 무려 3년 9개월 만의 A매치 골이었다.

엄지성은 당시 "대표팀 첫 경기가 3년 전이었다. 처음 선발로 경기를 뛰다 보니까 많이 긴장됐다. 정신적으로도 준비를 더 했던 것 같다. 시간이 많았기에 더 생각도 많이 했다. 들어갔을 때 어떻게 해야 할지를 많이 이미지 트레이닝 한 덕분에 좋은 기회를 잘 마무리할 수 있었다"고 소감을 밝혔다.

그리고 "내가 항상 대표팀에 오는 선수는 아니다. 오늘처럼 기회가 있다고 하면, 언제든지 준비가 되어 있고, 최선을 다할 생각이다. 11월에도 다시 발탁이 될 수 있도록, 좋은 축구 하는 모습 보여드리는 것이 다음 목표다"고 강조했다.

그 약속을 지키고 있다. 1무2패 뒤 리그에서 4경기 만에 승리한 스완지시티는 13위(승점 16)로 올라섰다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

