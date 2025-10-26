"인간이 아닙니다" 1000골 고지까지 단 50골…명불허전 호날두, 4경기 연속골→950호골 '쾅'

기사입력 2025-10-26 09:05


"인간이 아닙니다" 1000골 고지까지 단 50골…명불허전 호날두, 4경…
출처=알 나스르 SNS 캡쳐

"인간이 아닙니다" 1000골 고지까지 단 50골…명불허전 호날두, 4경…
출처=알 나스르 SNS 캡쳐

"인간이 아닙니다" 1000골 고지까지 단 50골…명불허전 호날두, 4경…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 윤진만 기자]전인미답의 1000골까지 단 50골 남았다.

'불혹의 슈퍼스타' 크리스티아누 호날두(알 나스르)가 950호골을 폭발했다. 26일(한국시각) 사우디아라비아 부라이다의 킹압둘라스포츠시티 스타디움에서 열린 알 하젬과의 2025~2026시즌 사우디프로리그 6라운드 원정경기에서 시즌 7번째 골을 넣었다.

전반 25분 주앙 펠릭스의 선제골로 팀이 1-0 앞선 후반 43분, 호날두는 역습 상황에서 우측 웨슬리의 컷백을 페널티지역 가운데 지점에서 건네받아 침착한 왼발슛으로 골키퍼를 제치고 골망을 갈랐다. 골을 넣고 전매특허인 '시우 세리머니'를 펼쳤다. 알 나스르는 '포르투갈 듀오'의 멀티골에 힘입어 2대0 승리했다.

22일 고아(인도)와의 아시아챔피언스리그2 원정경기(2대1 승)에 불참하며 체력을 비축한 호날두는 이날 최전방 공격수로 90분 풀타임을 뛰었다. 그는 "팀의 승리를 돕고, 950골을 기록할 수 있어서 기쁘다"라고 승리 소감을 남겼다.

6전 전승을 질주한 알 나스르는 사우디프로리그 단독 선두를 질주했다. 2위 알 타원(승점 15)과는 3점차다.


"인간이 아닙니다" 1000골 고지까지 단 50골…명불허전 호날두, 4경…
EPA연합뉴스
최근 리그 4경기 연속골로 리그 득점을 6골로 늘린 호날두는 국가대표팀과 소속팀 경기를 통틀어 개인통산 득점을 950골로 늘렸다. 역사상 처음으로 공식전 900골 고지에 오른 호날두는 전인미답의 1000골까지 단 50골을 남겼다.

호날두는 지난 9월과 10월 A매치 데이에서 아르메니아를 상대로 멀티골을 터뜨리고, 헝가리와의 2연전에서 도합 3골을 퍼부었다. 시즌 개막 후 모든 대회를 통틀어 13골을 기록 중인 최근 득점 페이스를 감안할 때, 이르면 다음시즌, 늦으면 다다음시즌에 1000골 이정표를 세울 가능성이 있다.

호날두는 40세라는 많은 나이에도 활약상을 인정받아 알 나스르와 2027년 6월까지 계약을 2년 더 늘렸다. 그는 앞서 다양한 매체와 인터뷰에서 1000골 기록에 대한 남다른 의지를 내비친 바 있다.


스포르팅에서 프로 경력을 시작한 호날두는 지금까지 스포르팅에서 5골, 맨유에서 145골, 레알 마드리드에서 450골, 유벤투스에서 101골, 알 나스르에서 106골, 포르투갈 대표팀에서 143골을 각각 작성했다.

'영원한 라이벌' 리오넬 메시(인터 마이애미·891골)와는 59골차다. 다만 메시는 호날두가 39세89일의 나이로 작성한 890골을 1살 더 어린 38세122일에 넘겼다. 메시는 2025년 미국프로축구(MLS)에서 31골(29경기)을 넣으며 득점 선두를 달린다. 호날두가 40세, 메시가 38세, 두 살 터울인 나이를 감안할 때, 메시 역시 1000골에 도전하는 호날두의 최대 라이벌이다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'63세' 김장훈, 4세 연하 이영자에 거절당했다 "15년째 솔로"[SC리뷰]

2.

“잠실이다!” ‘19년 만’ 한화 한국시리즈 진출에 조인성·박보영도 환호[SC이슈]

3.

'42세' 한혜진, 전 남친 '연하남' 소환..."9살 연하까지는 연애 가능" ('누난 내게 여자야')

4.

"저 한국어 못해요"…조나단, 수직하락 한국어 능력에 시청자들까지 혼돈의 도가니(런닝맨)

5.

쇄골 드러낸 실크 슬립+단발 고혹미로 시선 사로잡은 송혜교 [SCin스타]

스포츠 많이본뉴스
1.

160km 강속구, 낮 경기, LG 무뎌진 감각...문동주가 사고 치면, 한화 대반전 업셋 가능해진다

2.

가을야구는 하늘과 땅 차이...베일에 가려진 톨허스트, 인생 역전 드라마 마침표 찍나

3.

"거친 플레이도 좋지만, 이건 아니지" 19분 만에 멈춘 '코리안 더비'…카스트로프 퇴장→'첫 풀타임' 김민재 최고 평점, 뮌헨 3-0 완승

4.

6년 공들인 KIA 1라운더, 100억 최대어 대안 되나…감독은 일찍이 "1000개 쳐라" 주문했다

5.

"인간이 아닙니다" 1000골 고지까지 단 50골…명불허전 호날두, 4경기 연속골→950호골 '쾅'

스포츠 많이본뉴스
1.

160km 강속구, 낮 경기, LG 무뎌진 감각...문동주가 사고 치면, 한화 대반전 업셋 가능해진다

2.

가을야구는 하늘과 땅 차이...베일에 가려진 톨허스트, 인생 역전 드라마 마침표 찍나

3.

"거친 플레이도 좋지만, 이건 아니지" 19분 만에 멈춘 '코리안 더비'…카스트로프 퇴장→'첫 풀타임' 김민재 최고 평점, 뮌헨 3-0 완승

4.

6년 공들인 KIA 1라운더, 100억 최대어 대안 되나…감독은 일찍이 "1000개 쳐라" 주문했다

5.

"인간이 아닙니다" 1000골 고지까지 단 50골…명불허전 호날두, 4경기 연속골→950호골 '쾅'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.