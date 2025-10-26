"아모림 갑자기 성공 신화" 'BBC' 경악, 맨유 3연승→'빅4' 등극…

|
[스포츠조선 김성원 기자]루벤 아모림 감독의 '굴욕의 아이콘'에서 탈출하고 있다.
아모림을 바라보는 눈도 달라졌다. 영국의 'BBC'는 '11개월 동안 거의 끊임없이 부정적인 분위기에 휩싸였던 아모림 감독이 갑자기 성공 신화를 써 내려가고 있다. 맨유는 4위로 올라섰고, 골득실차는 플러스(+1)가 됐다. 상대적으로 보면, 요즘은 매우 고무적인 시기다. 마치 큰 전환점을 맞이한 것 같다'고 전했다.
포르투갈 출신인 아모림 감독은 지난해 11월 스포르팅 CP를 지휘하다 맨유 사령탑으로 말을 갈아탔다. 그러나 역대 '최악의 감독'이라는 꼬리표가 달렸다.
그러나 기류는 또 바뀌었다. 거짓말처럼 지난 4일 선덜랜드에 2대0으로 승리하며 반전이 시작됐다. 맨유의 공동 소유주인 짐 랫클리프는 아모림 감독이 훌륭한 감독임을 증명하려면 3년이 필요하다고 힘을 보탰다. 그리고 연승의 여정이 이어지고 있다.
아모림 감독 체제에서 맨유가 3연승을 거둔 것은 이번이 두 번째다. 지난 시즌 개막전과 그 전 시즌의 마지막 경기를 합산하지 않는다면 2024년 2월 에릭 텐 하흐 감독 시절 이후 처음으로 리그 3연승을 달성했다.
아모림 감독은 "지난 시즌과 비교했을 때 이번 시즌을 시작한 이후 팀이 훨씬 더 나은 성적을 거두고 있다. 하지만 당신들이 모든 걸 다 말하잖아. 3주 전 일이다. 그러니 앞으로 3주 안에 바뀔 수도 있다"며 "내가 뭘 하고 있는지, 경기에서 이기지 못하고 있는지에 대한 당혹감 같은 건 전혀 느껴본 적이 없다. 그러나 나는 이 순간을 놓치지 말아야 한다는 절박함을 느낀다. 축구계의 모든 것은 단 일주일 만에 바뀔 수 있다"고 강조했다.
'BBC'는 '아모림의 말은 현명하다. 하지만 맨유가 지난 3경기에서 보여준 모습에는 분명 실체가 있는 것 같다'고 덧붙였다.
