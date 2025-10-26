[현장에서]"또 소녀슛! 아깝다 문선민" 시즌 첫 역전승의 옥에 티…선수…

|
|
|
|
[상암=스포츠조선 윤진만 기자]강원과의 경기에서 두 차례 결정적인 찬스를 날린 FC서울 공격수 문선민은 반성했고, 김기동 감독은 그런 제자를 다독였다.
앞서 린가드는 '크로스 슛'으로 동점을 만들었다. 문전을 향해 오른발로 감아찬 공이 양팀 선수를 모두 피해 골문 구석으로 빨려들어갔다. 문선민은 "그러니까 린가드가 월드 클래스 아닌가. 운이 좋으면 슛이 상대 선수 맞고도 들어간다. 하지만 운도 따르게 하려면 제가 더 노력해야 할 것 같다"라고 다짐했다.
|
어려운 승부였다. 전반 11분 김건희에게 선제골을 내준 서울은 후반 7분 페널티킥으로 모재현에게 추가골을 헌납했다. 서울은 4경기 연속 선제실점했다. 올 시즌 단 한 번도 역전승이 없던 걸 감안할 때, 매우 불안한 출발이었다. 하지만 서울은 후반 19분 린가드, 문선민 류재문을 동시에 교체투입한 후 경기 분위기를 180도 바꿨다. 류재문은 2-2 팽팽하던 후반 34분 그림같은 중거리 슛으로 역전골을 갈랐다. 천성훈까지 네 명의 교체 선수가 4골을 합작했다.
김 감독은 "의미있는 경기였다. (사전 인터뷰에서)강원이 전반에 강하고 서울이 후반에 강하다고 했는데, 경기 준비하면서 강원이 스리백 빌드업 등 여러가지 전술을 가지고 나온다는 걸 알고 있었다. 전반전은 힘싸움이 될 거라고 봤다. 후반에 변화를 줘야겠다고 생각했다. 그런데 페널티킥을 내준 게 큰 변수였고, 그걸로 인해 어려운 상황에 봉착했다"라고 돌아봤다.
|
이어 "상대 약점을 선수 교체로 반전해 역전을 할 수 있었다. 올해 역전승이 처음이다. 선실점하고 따라간 적은 있지만, 역전승은 처음이다. 선수라는 건 90분 다 뛰고 싶을 거다. 하지만 내가 의도한대로 가기 위해선 충분히 미팅하고 양해를 구하고 경기를 준비한다"라고 덧붙였다.
결승골의 주인공이 된 류재문에 대해선 "선수들에겐 좋을 때와 안 좋을 때가 있다. 이번 득점은 자기를 선발로 내세워달라고 말하는 것만 같았다. 스스로 좋은 분위기 만들어간다는 건 좋은 흐름으로 가고 있다는 증거라고 생각한다"라고 엄지를 들었다.
후반에 원맨쇼를 펼친 린가드에 대해선 "0-2 상황에서 린가드를 투입할 때 코치들이 놀랐다. 다른 선수가 투입되어야 한다고 본 것 같다. 하지만 린가드는 항상 경기를 만들어고 마지막 패스를 할 수 있는 선수다. '2-0 상황에서 늦게 투입해서 미안하다고 했더니, '걱정없다'고 하더라. 항상 자신감을 갖고 있다"라고 말했다.
|
팀이 파이널 A그룹에 진출한 이후에 팬들이 무리한 요구를 하고 있는 것 아니냐는 질문에 "강원이 작년 준우승, 올해 상스 진출로 점진적으로 성장하고 있다. 팬들은 높은 곳을 바라보고 더 나은 경기력을 바라는 것 같다. ACL, 리그 분석하느라 요즈음 잠을 못 잔다. 그것과는 별개로 후반전 플랜, 대응이 부족한 용병술 등에 대해 더 심도있고 고민하고 선수들과 소통을 하겠다"라고 강조했다.
상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com