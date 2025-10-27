맨체스터 유나이티드 난리난 BBC+HERE WE GO 동시 폭로...“브루노 1050억 바이아웃 조항 있다”

기사입력 2025-10-27 10:29


맨체스터 유나이티드 난리난 BBC+HERE WE GO 동시 폭로...“브…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

맨체스터 유나이티드 난리난 BBC+HERE WE GO 동시 폭로...“브…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 김대식 기자]브루노 페르난데스는 맨체스터 유나이티드를 언젠가 떠날 수도 있다.

영국 BBC는 지난 25일(이하 한국시각) '브루노의 계약은 2027년에 만료되며, 1년 연장 옵션이 포함돼 있다. 또한 계약에는 영국 외 구단이 일정 시점 이전에 6500만유로(약 1083억원)를 제시하면 이적이 가능한 조항이 포함되어 있다'고 보도했다.

맨유 팬들에게는 충격적인 소식이 아닐 수 없다. 브루노는 현재 맨유를 상징하는 선수 그 자체다. 2020년 1월 스포르팅 리스본에서 맨유로 이적한 브루노는 5년이 넘는 시간 동안 맨유에서 월드 클래스급 활약을 꾸준히 증명해왔다.

26일 진행된 브라이턴까지 포함하면 브루노는 맨유에서 무려 300경기를 뛰었다. 300경기 동안 100골 87도움으로 에이스 역할을 제대로 수행했다. 브루노가 있는 동안에도 맨유는 여전히 암흑기를 보내는 중이지만 그래도 브루노는 FA컵과 카라바오컵 우승을 맨유 팬들에게 선물했다.
맨체스터 유나이티드 난리난 BBC+HERE WE GO 동시 폭로...“브…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
브루노는 지난 여름 사우디아라비아 알 힐랄로부터 천문학적인 연봉 제안을 받았다. 브루노는 알 힐랄과도 협상을 진행했지만 맨유에 잔류하기로 결심했다. 알 힐랄은 브루노는 영입하기 위해 1억파운드(약 1909억원)에 달하는 이적료를 준비했지만 브루노가 이적을 거부하면서 아쉬움을 삼켰다.

브루노가 맨유를 향한 뛰어난 충성심을 증명했는데도 불구하고, 브루노의 미래는 흔들릴 수 있다. 바이아웃 조항이 존재하기 때문이다. 프리미어리그(EPL) 구단들은 브루노의 바이아웃 조항을 발동할 수 없지만 해외 구단들은 브루노를 영입하기 위해 바이아웃 조항을 활성화할 수 있다.


맨체스터 유나이티드 난리난 BBC+HERE WE GO 동시 폭로...“브…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
계약이 성사될 때마다 HERE WE GO를 외치는 것으로 유명한 유럽 이적시장 전문가인 파브리시오 로마노 기자도 "BBC는 그의 맨유 계약에 6500만유로의 바이아웃 조항이 포함되어있다고 보도했다"며 확인해주면서도 "6500만유로는 확실하게 확인된 수치가 아니다. 다만 브루노의 계약서에 바이아웃 조항이 존재한다는 사실 자체는 확인되었다"고 언급했다.

맨유 팬들 입장에서 조금이나마 다행인 건 돈을 지불했다고 해서 곧바로 브루노와 대화를 할 수 있는 조항은 아니라는 점이다. 로마노 기자는 "이 조항은 단순히 돈을 지불하면 선수를 데려갈 수 있는 형태가 아니다. 즉, 브루노 본인이 최종 결정을 내릴 권한을 가진 형태의 조항이다. 그리고 이 조항은 EPL 구단에는 적용되지 않으며, 해외 구단에만 유효하다"고 설명했다.
맨체스터 유나이티드 난리난 BBC+HERE WE GO 동시 폭로...“브…
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
브루노가 맨유를 떠나기로 결정한다면 바이아웃 조항을 발동하고 싶은 구단과 대화를 진행해 이적할 수 있다. 현재까지는 그럴 마음이 없는 브루노다. 브루노는 BBC와의 인터뷰를 통해 "항상 말했듯이, 저는 이곳에서 행복하다. 아직 이루고 싶은 꿈이 있다. 제 에이전트도 제가 어떤 방식으로 일하는지 잘 알아요. 그가 저와 이야기를 하고 싶다면 월드컵이 끝난 뒤에나 가능할 것이다. 그 전에는 누구와도 이야기하지 않겠다"며 맨유에 100% 집중하겠다는 헌신을 보여줬다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고소영, 장동건♥ 없이 '1박 200만원' 초호화 호캉스 "가족여행보다 좋아"

2.

'21kg 찐' 조현아, 41kg 시절 공개 "술 때문에 살 쪄..다이어트 중"

3.

나나, 집까지 찾아온 매니저에 분노 "눈치 보이지만 깨우러 간건데.."

4.

이정재, 임지연이 직접 꽂았다 "같이 해보자고 해서 복귀 결정" ('유퀴즈')

5.

김송 "민주당 ♥강원래 장애인 복지? 동성애 합법·낙태허용 교묘히 숨겨놔"

스포츠 많이본뉴스
1.

85.3% 확률 괜히 나왔겠나…한화 지쳤나요? 사령탑이 답했다 "KS 왔는데"

2.

'성심당 출입금지 확정' 또 박해민이야?...1회 호수비에 절규한 한화 팬들, 5회 홈런포까지 터뜨린 LG 캡틴 [잠실 현장]

3.

'타격의 신'도 넘었다, 5안타 몰아쳐 재팬시리즈 신기록[민창기의 일본야구]

4.

'한국 축구 좌절' 손흥민 유럽 복귀+AC밀란 이적설 종결..."아무것도 없는 루머, 고려하지도 않고 있다"

5.

올해 반지 두 개? PO 탈락 아쉬움→KS 간절함 더 커졌다 "은퇴한다는 마음으로"

스포츠 많이본뉴스
1.

85.3% 확률 괜히 나왔겠나…한화 지쳤나요? 사령탑이 답했다 "KS 왔는데"

2.

'성심당 출입금지 확정' 또 박해민이야?...1회 호수비에 절규한 한화 팬들, 5회 홈런포까지 터뜨린 LG 캡틴 [잠실 현장]

3.

'타격의 신'도 넘었다, 5안타 몰아쳐 재팬시리즈 신기록[민창기의 일본야구]

4.

'한국 축구 좌절' 손흥민 유럽 복귀+AC밀란 이적설 종결..."아무것도 없는 루머, 고려하지도 않고 있다"

5.

올해 반지 두 개? PO 탈락 아쉬움→KS 간절함 더 커졌다 "은퇴한다는 마음으로"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.