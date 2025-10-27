김민재 진퇴양난! '伊이적설 일단락' 150억 연봉 감당 못한다…日수비수…

|
[스포츠조선 강우진 기자]김민재에 대한 이탈리아 구단들의 관심이 일단락될 것으로 보인다. 독일 매체가 김민재의 연봉을 공개하며 이탈리아 구단들이 감당할 정도가 아니라고 지적했다.
이에 따라 오는 여름 이적 시장에서 김민재의 매각 가능성이 다시 제기되고 있다. 문제는 그의 연봉이다.
바이에른 뮌헨은 지난 2023년 나폴리로부터 5000만 유로(약 830억원)의 이적료를 지불하고 김민재를 영입했다. 현재 그의 시장가치는 약 3200만 유로(약 530억원)로 평가된다. 계약은 오는 2028년까지 유효하며 지금은 우파메카노와 타에 이어 세 번째 중앙수비수로 분류되고 있다. 네 번째 중앙 수비수는 일본의 이토 히로키다.
여기에 더해 바이에른 뮌헨은 크리스탈 팰리스의 수비수 마크 게히 영입을 검토 중이라고 한다. 이는 김민재에게 좋지 못한 소식이다.
매체는 "만약 뮌헨이 내년 여름 또 다른 중앙수비수를 영입하게 된다면, 김민재는 사실상 바이에른 뮌헨에서의 미래를 잃게 될 가능성이 크다"라고 주장했다.
