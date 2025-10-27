"베트남 유소년 꿈 응원" K리그와 HD현대일렉트릭 함께한 'HD Foo…

|
[스포츠조선 김성원 기자]한국프로축구연맹과 K리그어시스트, HD현대일렉트릭이 함께하는 'HD Football Day × K League'가 25일 베트남 하노이에서 캠페인의 시작을 알렸다.
김주윤 상무의 개회사를 시작으로, 김상식 감독과 이운재 코치가 직접 지도하는 축구교실과 미니게임으로 진행됐다. 참가자 전원에게는 HD현대일렉트릭이 준비한 유니폼 세트, 축구공, 신가드, 짐색 등 기념품이 전달됐다.
HD현대일렉트릭 김주윤 상무는 개회사에서 "이번 'HD Football Day x K League'는 HD현대일렉트릭과 K리그가 함께 준비한 특별한 축구교실이다. 어린이들이 축구를 통해 꿈과 자신감을 키우고, 베트남과 한국의 우정이 더욱 깊어지기를 바라는 마음을 담았다"고 말했다.
이번 행사는 K리그가 후원사와 함께 해외 유소년을 대상으로 실시한 첫 사회공헌활동으로, 리그 차원의 사회적 가치 실현을 해외로 확장한 첫 시도라는 점에서 의미가 크다.
프로연맹과 HD현대일렉트릭은 이번 하노이 행사를 시작으로 베트남 주요 도시로 'HD Football Day x K League'를 확대하고, 우수 참가자를 한국으로 초청해 K리그 구단과 교류 프로그램을 추진하는 방안도 검토 중이다.
