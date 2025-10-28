손흥민의 토트넘 COME BACK!→"팬들과 마지막 순간 함께할 것"…내년 월드컵까지 '두 마리 토끼' 잡는다

최종수정 2025-10-28 05:20

손흥민의 토트넘 COME BACK!→"팬들과 마지막 순간 함께할 것"…내…
사진=MLS

[스포츠조선 강우진 기자]손흥민이 토트넘 홈팬들과 작별 인사를 할 수 있을까. 정확한 시기는 나오지 않았지만, 손흥민은 꼭 팬들을 만나겠다는 의지를 드러냈다.

영국 TBR풋볼은 27일(한국시각) "MLS에서 날아오르고 있는 손흥민은 런던으로 돌아가 토트넘 팬들과 마지막 순간을 함께할 기회를 생각하고 있다"라고 보도했다.

손흥민은 지난여름 토트넘을 떠나 LAFC로 이적하며, 토트넘에서의 10년 여정을 마무리했다. 그의 마지막 피날레는 유로파리그 우승이었다.

하지만, 아쉬움은 있었다. 토트넘 팬들과의 작별 인사가 한국에서 이뤄졌기 때문이다. 영국 현지에서 홈팬들과 마지막 인사를 하지 못했다.


손흥민의 토트넘 COME BACK!→"팬들과 마지막 순간 함께할 것"…내…
사진=토트넘

손흥민의 토트넘 COME BACK!→"팬들과 마지막 순간 함께할 것"…내…
사진=LAFC
손흥민은 토트넘 홋스퍼 팬들과의 재회를 기대하고 있다고 밝혔다.

매체는 "손흥민의 토트넘 마지막 경기는 한국에서 열린 뉴캐슬 유나이티드와의 프리시즌 경기였으며, 그는 아직 구단 팬들에게 제대로 작별 인사를 할 기회를 얻지 못했다"라며 "손흥민은 이제 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 팬들과 직접 작별 인사를 나눌 준비가 돼 있다고 말했다"라고 전했다.

유튜브 채널 '슛포러브'와의 인터뷰에서 손흥민은 "이제는 분명히 말할 때가 된 것 같다. 당시 이적이 진행 중이었고 마지막 경기가 한국에서 열렸기 때문에, 분명히 런던으로 돌아가 토트넘 팬들을 만날 것"이라며 "팬들 앞에서 직접 작별 인사를 해야 한다고 생각하고, 또 팬들도 나를 실제로 보고 인사하는 게 맞는 것 같다"라고 말했다.

이어 "그날은 정말 감정적인 하루가 될 거다. 나는 런던으로 돌아가 모든 토트넘 팬들을 다시 만날 날을 손꼽아 기다리고 있다"라고 덧붙였다.


손흥민의 토트넘 COME BACK!→"팬들과 마지막 순간 함께할 것"…내…
사진=MLS

TBR풋볼은 "손흥민은 지난여름 유로파리그 우승 직후 25만 명의 팬들 앞에서 트로피를 들고 행진할 기회를 가졌지만, 그는 이제 진정한 의미의 작별 인사를 원하고 있다"라고 했다.

현재 손흥민은 MLS에서 맹활약 중이며, 사실상 리그를 지배하고 있다. 그는 LAFC 소속으로 10경기에서 9골을 넣으며 놀라운 득점력을 보여주고 있다. 2025년 현재 MLS에서 90분당 득점 비율이 손흥민보다 높은 선수는 인터 마이애미의 리오넬 메시와 필라델피아 유니언의 밀란 일로스키 단 두 명뿐이다. 손흥민은 리그 마지막 경기에서도 득점하면서 플레이오프에 대한 기대감을 키우고 있다.

토트넘 팬들과의 작별 인사뿐 아니라 손흥민의 목표는 하나 더 있다. 내년에 열리는 북중미 월드컵이다. 월드컵이 손흥민의 MLS 이적에 많은 영향을 준 것으로 알려졌다. 내년에 손흥민이 토트넘 팬들과의 재회와 월드컵 우승 모두를 이룰 수 있을지 관심이 집중되고 있다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

2.

'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]

3.

한혜진, '4살 연하' 하준과 소개팅 후 또 만났다..."이시언 부부와 식사" ('한혜진')

4.

원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]

5.

토니안 "女연예인 5명 교제" 진짜였다..신동엽 폭로 "계속 다른 여자분 만나"(짠한형)

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 앞길 막을 초대형 루머...'신계' 네이마르+메시 재결합 가능성 "인터 마이매이행 루머'

2.

이럴수가. 1회 4점 뽑았는데 2회부터 1안타 침묵. 박동원-문보경 투런포 9타점 합작 LG 13대5 대역전승. 우승확률 100%[KS2 리뷰]

3.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

4.

'파격' 한화 리드오프 전격 변경…'우승청부사'가 뒤로 빠졌다 [KS2 라인업]

5.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 앞길 막을 초대형 루머...'신계' 네이마르+메시 재결합 가능성 "인터 마이매이행 루머'

2.

이럴수가. 1회 4점 뽑았는데 2회부터 1안타 침묵. 박동원-문보경 투런포 9타점 합작 LG 13대5 대역전승. 우승확률 100%[KS2 리뷰]

3.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

4.

'파격' 한화 리드오프 전격 변경…'우승청부사'가 뒤로 빠졌다 [KS2 라인업]

5.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.