'또또또또또' 아시아 홀대 '충격'! '유로파 우승' 손흥민이 없다→김민…

'또또또또또' 아시아 홀대 '충격'! '유로파 우승' 손흥민이 없다→김민재, 이강인은? 이근호 선수협 회장 "FIFPRO '월드 베스트11' 최종 후보 無, 아쉽다"

기사입력 2025-10-28 22:30


손흥민 SNS

PSG SNS

[스포츠조선 김성원 기자]한국프로축구선수협회 이근호 회장이 국제축구선수협회(이하 FIFPRO)의 '월드 베스트11' 최종명단에 한국 선수가 단 한 명도 없는 것에 진한 아쉬움을 피력했다.

FIFPRO는 28일(이한 한국시각) '2025 월드 베스트 11' 후보 최종 명단(남자 26명·여자 26명)을 공개했다. 하지만 남자 최종 명단에선 유로파리그 우승 '캡틴' 손흥민(LA FC)을 비롯해 독일 분데스리가에서 정상을 차지한 김민재(바이에른 뮌헨)와 트레블(3관왕)의 역사를 쓴 이강인(파리생제르맹) 은 없었다. 한국 선수뿐만 아니라 아시아 출신 선수도 '제로'였다.

남녀 후보 최종 명단은 68개국 2만6000명 이상 남녀 프로 선수들의 직접 투표로 결정됐다. 남자 후보는 2024년 7월 15일부터 2025년 8월 3일까지의 활약(30경기 이상 출전), 여자 후보는 2024년 8월 11일부터 2025년 8월 3일까지 활약(20경기 이상 출전)을 기준으로 선정됐다.

'월드 베스트 11'은 투표에서 가장 많은 표를 받은 골키퍼 1명, 수비수 3명, 미드필더 3명, 공격수 3명이 먼저 선정되고, 이들 다음으로 많은 표를 받은 필드 플레이어가 나머지 한자리를 채운다. FIFPRO는 11월 3일 '월드 베스트 11'을 발표할 예정이다.

한국 선수가 남녀부 최종 후보 명단에 올랐던 것은 2020년 손흥민과 지소연이 마지막이다. 당시 최종 후보는 남녀 각각 55명이었다.


이근호 회장은 "한국 선수 최종 후보 부재가 너무 아쉽다. 손흥민, 김민재, 이강인 등 최종명단에 무난히 포함될 것으로 생각했는데 결과가 조금은 실망스러웠다. '월드 베스트 11'은 선수가 선수를 뽑는 100% 플레이어스 초이스다. 전 세계적인 무대에서 선수들에게 인정받는 건 의미가 특별하다"며 "그래서 더욱 아쉽다. 하지만 아쉬움 속에서도 희망을 봤다. K리그 선수들이 그 어느 때보다 높은 투표율 보여줬다. 선수들의 높은 참여를 보면서 선수협 회장으로서 고맙고 뿌듯했다"고 말했다.

김훈기 선수협 사무총장은 "최종명단에 포함되지 못한 아쉬움을 과제로 남겼다. 내년에는 국내 선수들이 투표 과정에서 전 세계 무대에 더 어필할 수 있도록 더욱 촘촘히 지원하겠다"고 강조했다.

그리고 "한국 선수들이 그 어느 때보다 높은 투표율로 본인의 목소리를 냈다는 것이 중요하다. 이는 단순히 투표를 넘어, 한국 선수들이 전 세계 선수들과 연대하는 FIFPRO의 자랑스러운 일원임을 스스로 증명한 것"이라며 투표 참여의 의미를 강조했다.

이근호 회장은 마지막으로 "월드 베스트 11은 인기나 팬덤이 아닌, 함께 그라운드를 누비는 동료 선수들이 선수들의 실력과 헌신을 인정해 직접 뽑는다는 점에서 그 어떤 상보다 공정하고 큰 영예를 갖는다"고 덧붙였다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

