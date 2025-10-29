HERE WE GO 피셜! '손흥민 AC 밀란 단기 임대 무산'…지금까지…

|
[스포츠조선 강우진 기자]손흥민의 유럽 단기 임대 이적설은 사실이 아닌 것으로 보인다. 유럽 축구 이적시장 전문가 파브리지오 로마노는 현재 어떠한 협상도 진행된 것이 없다고 밝혔다.
손흥민은 최근 AC 밀란과 연결됐다.
이탈리아 밀라노 리포트도 손흥민의 AC 밀란 이적 가능성을 언급했다. AC 밀란이 공격진 보강을 원하고, 후보군으로 두산 블라호비치, 로베르토 레반도프스키, 그리고 손흥민을 점찍었다는 것이다.
스페인 피차헤스는 "바르셀로나가 손흥민에게 관심을 보이고 있으며, 오는 겨울 이적시장에서 그를 주요 타깃으로 삼았다"라고 주장했다. 바르셀로나가 공격진 보강을 원하고, 즉시 전력감이 손흥민을 데려오고 싶어한다는 것이다. 바르셀로나는 겨울 이적시장에서 손흥민을 단기 임대 형태로 영입하길 원하고 있는 것으로 알려졌다.
하지만, 로마노가 이들 매체의 주장을 부정하면서 손흥민이 이적할 확률은 거의 없다고 볼 수 있다. 손흥민은 토트넘에서 10년 동안 활약하고, 미국으로 떠났다. 지금은 MLS 포스트시즌에 집중하고 있다. 그는 정규리그 10경기에서 9골 3도움을 기록하며 리그 최상위 공격수로 자리 잡았다. 이러한 활약으로 유럽 여러 명문 구단이 관심을 보이고 있다.
