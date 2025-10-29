"휴~ '카드' 없었다" 2G 출전 정지, 카스트로프 '17분' 명예회복→'징계 프리' 포칼 16강행…'선제골' 日 마치노 대신 교체 출격

최종수정 2025-10-29 09:07

"휴~ '카드' 없었다" 2G 출전 정지, 카스트로프 '17분' 명예회복…
묀헨글라트바흐 SNS

"휴~ '카드' 없었다" 2G 출전 정지, 카스트로프 '17분' 명예회복…
AP 연합뉴스

"휴~ '카드' 없었다" 2G 출전 정지, 카스트로프 '17분' 명예회복…
AP 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]한국 축구 첫 외국 태생 '혼혈' 국가대표 옌스 카스트로프가 보루시아 묀헨글라트바흐의 독일축구협회컵 16강 진출에 힘을 보탰다.

묀헨글라트바흐는 29일(이한 한국시각) 독일 묀헨글라트바흐의 보루시아파크에서 열린 카를스루에SC(2부)와의 2025~2026시즌 DFB-포칼 2라운드(32강)에서 3대1로 승리했다. 독일 분데스리가에서 단 1승도 없는 묀헨글라트바흐는 전반 3분 일본 출신 마치노 슈토의 선제골로 일찌감치 리드를 잡았다.

후반 6분에는 니코 엘베디가 두 번째 골을 터트렸다. 카를스루에는 후반 14분 파비안 슐로이제너가 만회골을 터트렸지만 전세를 뒤집기에는 역부족이었다. 묀헨글라트바흐는 후반 44분 하리스 타바코비치가 쐐기골을 작렬시켰다. 마치노 골을 어시스트한 타바코비치는 1골 1도움, 멀티 공격포인트를 기록했다.

카스트로프는 후반 28분 마치노 대신 교체 투입됐다. 공격포인트를 올리지 못했지만 '카드'는 없었다.

그는 25일 김민재(바이에른 뮌헨) 앞에서 고개를 숙였다. 독일 분데스리가 8라운드 바이에른과의 홈 경기에서 경기 시작 19분 만에 퇴장당하며 0대3 '완패'의 빌미가 됐다.

오른쪽 풀백에 선 카스트로프는 루이스 디아스의 볼을 빼앗으려다 발바닥으로 디아스의 발목을 가격했다. 주심은 옐로카드를 꺼냈다. 그러나 비디오판독(VAR)에 이은 온필드리뷰 끝에 레드카드로 정정돼 곧바로 퇴장당했다.

묀헨글라트바흐는 수적 열세에 울었다. 3무5패(승점 3)로 강등권인 최하위 18위로 추락했다.


"휴~ '카드' 없었다" 2G 출전 정지, 카스트로프 '17분' 명예회복…
EPA 연합뉴스

"휴~ '카드' 없었다" 2G 출전 정지, 카스트로프 '17분' 명예회복…
로이터 연합뉴스
카스트로프는 "퇴장을 받아들인다. 다만 정지 화면으로는 위험하게 보이지만, 그렇게 강하게 태클하지는 않았다. 볼 경합에서 지고 싶지 않았다. 정말 미안하다"고 사과했다.


묀헨글라트바흐 오이겐 폴란스키 감독은 "카스트로도 실수라는 것을 알고 있다. 디아스를 다치게 할 의도는 없었다"고 옹호했다. 그러나 징계는 피하지 못했다. 분데스리가 2경기 출전 정지 징계를 받았다. DFB-포칼은 대회가 달라 출전이 가능하다.

FC쾰른 유스 출신인 그는 2022년부터 분데스리가 2부 뉘른베르크에서 본격적인 프로 경험을 쌓았다. 올해 2월 묀헨글라트바흐 이적에 사인했고, 2025~2026시즌 동행을 시작했다. 하지만 출발은 우려였다. 분데스리가에서 2경기 교체 출전에 불과했다. 출전시간은 22분이었다.

변곡점이 있었다. 묀헨글라트바흐는 지난달 16일 헤라르도 세오아네 감독을 전격 경질했다. 23세 이하(U-23)팀을 지도하던 폴란스키 감독에게 임시 사령탑을 맡겼다. 폴란스키 감독은 카스트로프의 다재다능한 능력을 높이 평가하며 본격 가동했다.


"휴~ '카드' 없었다" 2G 출전 정지, 카스트로프 '17분' 명예회복…
중계화면
카스트로프는 공격수들의 줄부상 속 2선에 배치되면서 공격적인 역할을 부여받았다. 그는 지난달 21일 레버쿠젠부터 최근 3경기 연속 선발출전했다. 레버쿠젠전에서 위협적인 움직임으로 득점을 터트리기도 했지만 아쉽게도 오프사이드 판정을 받았다. 기다리던 첫 골은 27일 터졌다. 프랑크푸르트전에선 4대6으로 패했지만 마수걸이 골을 신고했다.

카스트로프는 묀헨글라트바흐의 9월, '이 달의 선수'로 선정됐다. 바이에른전에선 수비수로 보직을 변경했지만 올 시즌 첫 레드카드로 땅을 쳤다.

DFB-포칼은 '반전'이었다. 16강전은 12월 열린다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'설운도 딸♥' 디아크, 대마 유통-흡연 혐의 체포…'쇼미-고등래퍼' 출신 조선족[종합]

2.

'신전떡볶이 3세' 하민기, 의혹 입 열었다 "창엄주 손자 겸 대표 조카"[SC이슈]

3.

김희선, 딸 위해 학교에 '인공 조설기' 설치 "실내 체육관에 눈 뿌려줘"

4.

KCM,9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다 "한가인 닮은꼴 日 모델출신"[SC리뷰]

5.

박보미, 15개월에 떠난 子 3일장 고집 "아름다웠던 장례식, 씩씩하게 보내줬다" ('우아기2')

스포츠 많이본뉴스
1.

'PS 탈락' 롯데-KIA, 깜짝 트레이드 단행?…3루 풍경 달라진다

2.

'5명 방출' 삼성 세대교체 가속화, 전설의 418홈런 타자와도 헤어질 결심...현역 연장이냐 오재일과 동반은퇴냐 기로

3.

'과보호 없다' 왜 KIA는 김도영 3월 이탈 각오하나…"본인도 욕심 있을 것이다"

4.

이럴수가. 1,2차전 21득점이 KS 신기록. 염갈량과 LG가 오랜 숙제마저 풀었다[KS 포커스]

5.

그림이 좀 이상한데…2군 감독으로 우승 이끌고 1군 성적 부진 이유로 사퇴, 5년 만에 요미우리 떠나는 '레전드' 구와타[민창기의 일본야구]

스포츠 많이본뉴스
1.

'PS 탈락' 롯데-KIA, 깜짝 트레이드 단행?…3루 풍경 달라진다

2.

'5명 방출' 삼성 세대교체 가속화, 전설의 418홈런 타자와도 헤어질 결심...현역 연장이냐 오재일과 동반은퇴냐 기로

3.

'과보호 없다' 왜 KIA는 김도영 3월 이탈 각오하나…"본인도 욕심 있을 것이다"

4.

이럴수가. 1,2차전 21득점이 KS 신기록. 염갈량과 LG가 오랜 숙제마저 풀었다[KS 포커스]

5.

그림이 좀 이상한데…2군 감독으로 우승 이끌고 1군 성적 부진 이유로 사퇴, 5년 만에 요미우리 떠나는 '레전드' 구와타[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.