"승부 조작 '무죄'→이제 내보내줘" 英 단독! 누명 벗은 파케타, '최악 부진' 웨스트햄 탈출 읍소…1140억 가격표 'NO', '첫 승 실패' 충격의 SON 스승

기사입력 2025-10-29 11:16


"승부 조작 '무죄'→이제 내보내줘" 英 단독! 누명 벗은 파케타, '최…
사진캡처=더선

"승부 조작 '무죄'→이제 내보내줘" 英 단독! 누명 벗은 파케타, '최…
로이터 연합뉴스

"승부 조작 '무죄'→이제 내보내줘" 英 단독! 누명 벗은 파케타, '최…
로이터 연합뉴스

[스포츠조선 김성원 기자]'승부 조작' 혐의에서 탈출한 루카스 파케타가 웨스트햄 탈출을 노리고 있다.

영국의 '더선'은 29일(이하 한국시각) '파케타는 시즌 초반의 처참한 출발을 보인 웨스트햄을 1월에 떠나고 싶어한다'고 단독 보도했다. 그러나 쉽지 않아 보인다. 웨스트햄이 이적료로 6000만파운드(약 1140억원)를 원하고 있다.

'더선'은 '파케타의 부진한 성적을 고려하면, 1월 이적시장에선 프리미어리그의 관심을 끌기 어려울 것으로 보인다'고 전망했다. 애스턴 빌라는 지난 여름이적시장에서 마감 직전 이적 제안을 했다. 그러나 웨스트햄이 파케타를 보내기에는 너무 늦었다고 판단해 거부했다.

하지만 웨스트햄이 최악의 출발이다. 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 9경기에서 승점 4점(1승1무7패)에 그쳤다. 현재 강등권인 19위에 위치해 있다.

웨스트햄은 지난달 28일 성적 부진의 책임을 물어 그레이엄 포터 감독과의 계약을 해지하고, 손흥민의 전 스승인 누누 에스피리투 산투 감독을 새 사령탑으로 선임했다. 하지만 '경질 효과'를 누리지 못하고 있다.

누누 산투 감독은 지난달 30일 데뷔전을 치렀다. 첫 판에서 에버턴과 1대1로 비겼다. 4일 아스널에는 0대2로 무릎을 꿇었다. 21일 브렌트포드전(0대2 패), 25일 리즈 유나이티드전(0대2 패)에서도 첫 승을 달성하지 못했다. 4경기에서 1무3패에 그쳤다.

파케타는 EPL 9경기에서 2골을 기록 중이다. 웨스트햄은 누누 산투 감독을 지원하기 위해 1월 보강 계획을 세우고 있다. 영입 자금이 필요한데 '헐값 이적'은 없다는 입장이다.


"승부 조작 '무죄'→이제 내보내줘" 英 단독! 누명 벗은 파케타, '최…
로이터 연합뉴스

"승부 조작 '무죄'→이제 내보내줘" 英 단독! 누명 벗은 파케타, '최…
AFP 연합뉴스
하지만 분위기가 좋지 않다. 누누 산투 감독의 부진에 팬들이 응원을 보이콧하고 있다. 다음달 2일 뉴캐슬 유나이티드전 후에도 '시위' 계획을 세우고 있다. '최고'의 성적에도 노팅엄 포레스트 감독직에서 불명예 하차한 누누 산투 감독으로선 충격의 나날이다.


잉글랜드축구협회(FA)는 지난해 5월 지인들이 베팅에 이익을 얻을 수 있도록 EPL 4경기에서 고의로 경고를 받은 혐의로 파케타를 기소했다. 2023년 8월부터 조사를 받은 파케타의 기소에 대한 심리는 지난 4월 끝났다.

FA는 2년 간의 긴 '줄다리기' 끝에 지난 여름 '증거 불충분'으로 무혐의 처리했다. 결백을 주장했던 파케타는 FA가 기소하자 "매우 놀라고 화가 난다. 나는 9개월 동안 모든 수사 단계에 협조했다. 내가 할 수 있는 모든 정보를 제공했다"며 "나는 모든 혐의를 전면 부인한다. 누명을 벗기 위해 싸울 것"이라고 밝혔다. 웨스트햄도 파케타의 '무죄 입증'을 위해 지원했다.

혐의에서 벗어났지만 파케타는 판결이 내려지기까지 너무 오랜 시간이 걸린 것에 대해 분노했다. 브라질 국가대표인 파케타의 폼은 그 과정에서 급격히 떨어졌다.

그는 지난 시즌 EPL에서 33경기에 출전, 4골에 그쳤다. 올 시즌에도 반전은 없다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'설운도 딸♥' 디아크, 대마 유통-흡연 혐의 체포…'쇼미-고등래퍼' 출신 조선족[종합]

2.

KCM,9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다 "한가인 닮은꼴 日 모델출신"[SC리뷰]

3.

김희선, 딸 위해 학교에 '인공 조설기' 설치 "실내 체육관에 눈 뿌려줘"

4.

'신전떡볶이 3세' 하민기, 의혹 입 열었다 "창엄주 손자 겸 대표 조카"[SC이슈]

5.

양택조 ‘건강 위독설’ 사실이었다 “7kg 빠지고 죽음 문턱까지 갔다” (퍼펙트 라이프)

스포츠 많이본뉴스
1.

'PS 탈락' 롯데-KIA, 깜짝 트레이드 단행?…3루 풍경 달라진다

2.

'5명 방출' 삼성 세대교체 가속화, 전설의 418홈런 타자와도 헤어질 결심...현역 연장이냐 오재일과 동반은퇴냐 기로

3.

'과보호 없다' 왜 KIA는 김도영 3월 이탈 각오하나…"본인도 욕심 있을 것이다"

4.

그림이 좀 이상한데…2군 감독으로 우승 이끌고 1군 성적 부진 이유로 사퇴, 5년 만에 요미우리 떠나는 '레전드' 구와타[민창기의 일본야구]

5.

이럴수가. 1,2차전 21득점이 KS 신기록. 염갈량과 LG가 오랜 숙제마저 풀었다[KS 포커스]

스포츠 많이본뉴스
1.

'PS 탈락' 롯데-KIA, 깜짝 트레이드 단행?…3루 풍경 달라진다

2.

'5명 방출' 삼성 세대교체 가속화, 전설의 418홈런 타자와도 헤어질 결심...현역 연장이냐 오재일과 동반은퇴냐 기로

3.

'과보호 없다' 왜 KIA는 김도영 3월 이탈 각오하나…"본인도 욕심 있을 것이다"

4.

그림이 좀 이상한데…2군 감독으로 우승 이끌고 1군 성적 부진 이유로 사퇴, 5년 만에 요미우리 떠나는 '레전드' 구와타[민창기의 일본야구]

5.

이럴수가. 1,2차전 21득점이 KS 신기록. 염갈량과 LG가 오랜 숙제마저 풀었다[KS 포커스]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.