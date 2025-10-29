서울 이랜드, 취미형 축구 클래스 '레울 아카데미' 회원수 증가...성인 남성 특강반까지 신설!

[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드FC가 취미형 축구 프로그램 '레울 아카데미'를 유소년반, 성인 여성반에 이어 성인 남성반까지 확대 운영한다.

서울 이랜드는 지역 생활체육 확산과 유소년 축구 저변 확대를 목표로 '레울 아카데미'를 운영하고 있다.

목동운동장 내 다목적구장에서 각 반별 주 1회, 2시간씩 진행되며 볼터치, 스텝, 패스, 슈팅 등 기초부터 실전까지 체계적인 훈련 프로그램으로 구성돼 있다.

특히 성인 여성반은 지난해 3월 개설 이후 1년 6개월 만에 1개 반(목요일)에서 3개 반(월·화·목요일)으로 확대됐으며 회원 수가 무려 281% 증가하는 등 눈에 띄는 성과를 보이고 있다.

참가자들은 2년 연속 한국프로축구연맹이 주최하는 '퀸컵'에 선수단으로 출전해 대회 경험을 쌓았고 이후 자체 팀을 꾸려 다양한 풋살 대회에 참여하는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

이 같은 호응에 힘입어 서울 이랜드는 11월 한 달간 성인 남성 초보자를 위한 특강반을 새롭게 개설한다.

특강반은 매주 금요일 오후 7시 30분부터 9시까지 총 4회차로 운영되며 1회차 드리블 및 방향 전환, 2회차 공간 이해도 향상 터닝, 3회차 패스와 리시브, 4회차 슈팅 실습 등 단계별 실전 프로그램으로 구성된다.

각 반별 정원은 12명이고 서울 이랜드 홈페이지 내 아카데미 페이지에서 선착순 신청할 수 있다.


서울 이랜드 관계자는 "남녀노소 누구나 축구의 즐거움을 느낄 수 있도록 다양한 연령대와 수준에 맞춘 프로그램을 지속적으로 확대하겠다"고 밝혔다.

자세한 사항은 서울 이랜드 FC 공식 홈페이지 및 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

