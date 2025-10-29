"레알, 떠날거라며" '사고뭉치' 비니시우스, 결국 사과 '오피셜' 공식 발표…승부욕 탓, 옹색한 변명

기사입력 2025-10-30 00:45


"레알, 떠날거라며" '사고뭉치' 비니시우스, 결국 사과 '오피셜' 공식…
파브리지오 로마노 SNS

"레알, 떠날거라며" '사고뭉치' 비니시우스, 결국 사과 '오피셜' 공식…
파브리지오 로마노 SNS

"레알, 떠날거라며" '사고뭉치' 비니시우스, 결국 사과 '오피셜' 공식…
사진캡처=트위터

[스포츠조선 김성원 기자]말도 많고, 탈도 많은 비니시우스 주니오르(25·레알 마드리드)가 결국 사과했다.

레알 마드리드는 27일(이하 한국시각) 라이벌 바르셀로나와의 2025~2026시즌 첫 '엘 클라시코'에서 2대1로 승리했다. 스페인 프리메라리가 10라운드에서 챙긴 값진 승점 3점이었다.

레알 마드리드는 지난 시즌 바르셀로나에 4전 전패를 당했다. 이번 시즌 첫 만남에서 연패를 끊어냈다. 1위 자리를 지킨 레알 마드리드(승점 27)는 2위 바르셀로나(승점 22)와의 승점 차를 5점으로 벌렸다.

그러나 비니시우스가 '축제의 장'에 재를 뿌렸다. 사비 알론소 레알 마드리드 감독은 후반 27분 비니시우스를 교체했다. 그러나 비니시우는 교체 지시에 두 팔을 펼쳐 온몸으로 불만을 표출했다. 그리고 감독과 눈도 안 마주치고 곧장 터널로 향했다. 그는 8분 후에야 벤치로 돌아왔다.

교체 당시 중계 화면에는 비니시우스의 멘트까지 포착됐다. 그는 "언제나 나야! 팀을 떠날 거야! 떠나는 게 낫지, 떠날 거야"라고 반발했다. 알론소 감독은 경기 후 "오늘은 좋은 것만 이야기하고 싶다. 추후에 이에 관해 대화를 나눌 것"이라고 말했다.


"레알, 떠날거라며" '사고뭉치' 비니시우스, 결국 사과 '오피셜' 공식…
AFP 연합뉴스

"레알, 떠날거라며" '사고뭉치' 비니시우스, 결국 사과 '오피셜' 공식…
로이터 연합뉴스
비니시우스는 경기 후에는 먼저 도발한 라민 야말(18·바르셀로나)과도 충돌했다. 그는 야말을 향해 달려들려고 했으나, 레알 마드리드 스태프의 저지에 막혔다.

비니시우스는 29일 "떠난다"는 파문에 대해 자신의 SNS를 통해 고개를 숙였다. 그는 공식 성명을 통해 '엘 클라시코에서 교체되었을 때 내 반응에 대해 모든 마드리드 팬들에게 사과드리고 싶다. 오늘 훈련에서 직접 사과드린 것처럼, 팀 동료들과 클럽, 그리고 회장께도 다시 한번 사과드리고 싶다'고 밝혔다.

그리고 '때로는 열정이 나를 압도한다. 항상 이기고 싶고 팀을 돕고 싶기 때문이다. 나의 승부욕은 이 클럽과 클럽이 상징하는 모든 것에 대한 애정에서 비롯된다'고 강조했다.


브라질 국가대표인 비니시우스는 2018년 7월, 3870만파운드(약 730억원)의 이적료로 플라멩구에서 레알 마드드로 이적했다. 세계적인 전천후 공격수로 성장했다. 레알 마드리드에서 8번째 시즌을 맞은 그는 336경기에서 111골을 터트렸다.

그러나 끊이지 않는 잡음에 레알 마드리드는 적절한 제안을 받으면 비니시우스를 이적시킬 계획이라는 보도가 잇따르고 있다. 그의 미래는 불확실한 것이 현실이다.

그러나 비니시우스는 '나는 첫 날부터 그래왔듯이 레알 마드리드를 위해 매 순간 계속 싸울 것을 약속드린다'고 덧붙였다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정이랑 "남편♥·아들과 식사할 때도 벗고 먹어, 옷 입어달라 하더라"

2.

'30억 한강뷰家' 지석진, 주식으로 대박났다 "십수 년간 돈 잃으며 배운 결과"

3.

'위암 투병' 80세 이정섭, 합병증 앓고 야윈 근황 "죽지 않기 위해 기도해" ('특종세상')

4.

박소현, 결국 울컥 "임성훈 눈물에 이 악물고 버텨"..'세상에 이런 일이' 26년 하차 소감

5.

‘먹을텐데’ 성시경, 조회수 하락에 셀프 디스 “이젠 한 달 인기…나도 어이없다”

스포츠 많이본뉴스
1.

西매체 '日, AFC 탈퇴 움직임'…아시아 축구 '동서 분리', 드디어 현실화 되나

2.

"김서현, 팔 스윙을 바꿔야…" 78세 국민감독의 애정가득 조언. 벽에 부딪친 아기독수리, 돌파구 찾을까 [SC포커스]

3.

갑자기 불붙은 대한항공 불법 유니폼 파동...규정 위반 아닌데 제재금 부과, 도대체 무슨 일이?

4.

손흥민 초대박! '토트넘 복귀 날짜 나왔다'→12월 10일 프라하전…"팬들과 감동의 재회"

5.

'18이닝' 뛰고 '93구' 던진 오타니, 게레로에 투런포 얻어맞고 6이닝 6K 4실점...WS 첫 등판서 패전 LAD 2-6 TOR

스포츠 많이본뉴스
1.

西매체 '日, AFC 탈퇴 움직임'…아시아 축구 '동서 분리', 드디어 현실화 되나

2.

"김서현, 팔 스윙을 바꿔야…" 78세 국민감독의 애정가득 조언. 벽에 부딪친 아기독수리, 돌파구 찾을까 [SC포커스]

3.

갑자기 불붙은 대한항공 불법 유니폼 파동...규정 위반 아닌데 제재금 부과, 도대체 무슨 일이?

4.

손흥민 초대박! '토트넘 복귀 날짜 나왔다'→12월 10일 프라하전…"팬들과 감동의 재회"

5.

'18이닝' 뛰고 '93구' 던진 오타니, 게레로에 투런포 얻어맞고 6이닝 6K 4실점...WS 첫 등판서 패전 LAD 2-6 TOR

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.