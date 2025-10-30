'추가시간 사나이' 이청용 이어 'MVP급' 이동경 장착, 안양 원정길 울산…8위 탈환에 사활

기사입력 2025-10-30 10:02


울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 광주FC/ 울산 이청용/ 사진 김정수

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 제주유나이티드/ 울산의 아들 이동경/ 사진 김정수

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 대구FC/ 울산 이청용 득점/ 골 세레머니/ 사진 김정수

[스포츠조선 김성원 기자]그야말로 천군만마다. '예비역' 이동경이 울산 HD의 유니폼을 다시 입었다.

복귀 일성도 진중했다. 그는 "프로에 입단 후 이런 순위를 처음 겪어보는 것 같다. 아무래도 팀 분위기에 얼른 잘 흡수돼서 좋은 성적으로 마무리할 수 있도록 잘 준비하는 것이 내가 해야 할 일이다. 팀이 7위로 마무리하는 게 제일 큰 목표"라고 밝혔다.

울산이 11월 1일 오후 4시 30분 안양종합운동장에서 FC안양과 '하나은행 K리그1 2025' 파이널B 두 번째 라운드를 치른다. 울산은 승강 플레이오프(PO)를 피할 수 있는 마지노선인 9위(승점 41점)에 위치해 있다. 안양은 바로 위인 8위(승점 42)에 있다. 울산이 승리하면 순위를 바뀐다. 승강 PO권과 격차를 더욱 벌릴 수 있다.

울산은 노상래 감독 대행 체제에서 제자리를 찾고 있다. 18일 광주FC(2대0 승)를 시작으로 21일 산프레체 히로시마(1대0 승), 26일 대구FC(1대1 무)전까지 3경기 무패(2승1무)를 기록했다.

대구전에선 패색이 짙던 후반 추가시간인 50분 상대 문전에서 엄원상의 패스를 받은 이청용이 오른발 슈팅 득점으로 연결하며 극적인 무승부를 거뒀다. 무서운 뒷심을 발휘한 울산이 안양 원정에서 승리에 도전한다.


울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 대구FC/ 울산 고승범, 루빅손, 김민혁, 조현우, 문정인, 단체/ 선수단 인사/ 사진 김정수

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 대구FC/ 울산 이청용 득점/ 골 세레머니/ 사진 김정수
눈여겨볼 선수는 최근 확실히 물이 오른 '추가시간 사나이' 이청용(K리그1 21경기 4골 1도움)이다. 이청용은 광주전에서 후반 추가시간 페널티킥을 성공시키며 방점을 찍은데 이어 대구전에서도 추가시간에 골망을 흔들었다. 안양전에서도 공격에 기름칠을 하며 맏형으로 정신적 지주 역할을 해줄 것으로 기대를 모은다.

이청용은 "계속 기다리던 골이라 간절한 마음이 컸다. 많은 시간이 남은 건 아니었지만, 충분히 기회가 올 거라 생각했다. 빨리 다음(득점 후)을 시작하고 싶었다"라고 대구전을 회상한 뒤 "광주, 히로시마, 대구전까지 패하지 않았다. 홈에서 대구를 이기지 못해 아쉬지만, 결과뿐 아니라 내용도 충분히 좋았다. 앞으로 일정이 큰 힘이 될 것 같다. 매 경기 쉽지 않겠으나 차분히 기다리면서 준비하며 좋은 결과로 시즌을 마무리할 수 있을 것으로 기대한다"라며 자신감을 드러냈다.


울산클럽하우스/ K리그1/ 울산HDFC/ 오피셜/ 울산 이동경/ 사진 김정수
김천 상무에서 MVP급 활약을 펼친 이동경이 28일 전역 후 팀에 합류했다. 이동경은 김천 유니폼을 입고 34경기에 출전해 13골 11도움을 기록했다. 특히 25일 전북현대 원정에서 환상적인 왼발 프리킥을 포함해 세 골 모두에 관여하며 3대2 역전승을 이끌며 K리그에서 가장 위협적인 선수임을 다시 한번 증명했다. 이동경은 "이제 울산의 반등을 위해 모든 걸 쏟겠다"고 다짐했다.

울산은 이번 시즌 안양과 세 차례 대결해 1승1무1패를 기록 중이다. 강력한 게임 체인저 이동경을 장착한 울산이 승점 3점 사냥에 나선다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

