김민재는 오늘도 철벽모드, 탈취+가로채기+블로킹 모두 1위...바이에른은…

[스포츠조선 박찬준 기자]'건강한 괴물' 김민재(바이에른 뮌헨)가 대기록을 이끌었다.
김민재는 안정된 수비와 정확한 빌드업으로 바이에른 공수를 이끌었다. 좋은 위치선정을 보이며, 상대에게 거의 기회를 주지 않았다. 전반 6분 문전에서 공격수의 공을 직접 뺏어냈고, 26분에는 특유의 전진 수비로 볼을 뺏어낸 후 역습 기회를 만들어냈다. 경기 막판이었던 후반 39분과 45분에는 빠른 스피드와 놀라운 집중력으로 상대 역습을 완벽하게 제어해냈다. 김민재의 적극적인 수비는 득점으로 이어졌다. 전반 25분 김민재가 상대 공격을 막아낸 후 이어진 볼은 세르주 그나브리의 득점까지 연결됐다.
전반 43분에는 라파엘 게헤이루의 크로스가 레버쿠젠 수비수 로익 바데의 발에 맞고 그래도 자책골로 연결됐다. 바이에른은 후반 케인과 디아스 등을 투입하며, 다음 경기를 대비했고, 완승을 마무리했다. 바이에른은 이날 다양한 선수를 다양한 포지션에 활용하는 와중에서도, 지난 두 시즌간 리그 우승의 가장 큰 걸림돌이었던 레버쿠젠을 완벽히 제압하는 완벽한 경기력을 과시했다.
