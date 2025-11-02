'손흥민 시절엔 상상도 못했는데' 기강 무너진 토트넘...스펜스-판 더 펜, 팬 인사는 커녕 감독 악수도 '무시'

[스포츠조선 박찬준 기자]토트넘의 내부 분위기가 심상치 않다.

토트넘은 2일(한국시각) 영국 런던에 위치한 토트넘홋스퍼스타디움에서 열린 첼시와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 10라운드에서 0대1로 패했다. 최악의 경기력이었다. 홈경기였지만, 슈팅은 단 3번 뿐이었다. 빅찬스는 한 차례도 만들지 못했다. 기대득점은 0.10이었다. 굴리엘모 비카리오의 선방쇼가 아니었더라면, 완패를 당할 수도 있었다.

토트넘은 일단 4위를 지켰지만, 공식전 2연패의 수렁에 빠졌다. 결과도 결과지만, 과정이 아쉬웠다는 점에서 우려가 큰 패배였다. 특히 첼시는 유럽챔피언스리그 진출 티켓의 라이벌이자 런던더비의 상대라 충격은 더 컸다.

패배도 쓰라렸는데, 경기 후 충격적인 일이 벌어졌다. 제드 스펜스와 미키 판 더 펜이 곧바로 터널로 향했다. 패배의 아쉬움이 큰 행동으로 보일 수도 있다. 하지만 토마스 프랭크 감독이 터치라인 부근을 빠져나가는 두 선수에게 손을 내밀어 악수를 청했지만, 이들은 그대로 경기장을 빠져나갔다. 스펜스는 악수 요청을 무시했고, 판 더 펜은 감독을 쳐다보지도 않았다. 프랭크 감독은 당황한 듯 두 선수를 한참 응시했다.

손흥민 시절에는 상상도 할 수 없던 일이다. 손흥민은 캡틴이 되자마자 결과에 상관없이 팬들에게 인사를 하는 문화를 만들었다. 하지만 손흥민이 LA FC로 이적한 후 리더를 잃어버린 토트넘은 갈피를 잡지 못하는 모습이다. 지난 뉴캐슬전 0대2 패배 이후에도 스펜스가 라커룸으로 향하자 페드로 포로가 다가와 다그치는 일이 있었다. 이번에는 팬 뿐만 아니라 감독마저 외면하며 상황은 커지는 모습이다.

일단 프랭크 감독은 선수들을 감쌌다. 그는 경기 후 기자회견에서 "왜 그런 질문이 나오는지 이해한다. 하지만 그건 정말 사소한 문제다. 스펜스와 판 더 펜은 올 시즌 좋은 활약을 보여주고 있고, 그 일은 정말 작은 해프닝에 불과하다"고 말했다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

