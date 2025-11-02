'역시 탈맨유는 과학' 바르샤로 간 '금쪽이'의 대반란→첫 13경기서 1…

|
[스포츠조선 박찬준 기자]역시 '탈맨유 효과'는 과학이다.
래시포드의 활약은 놀라울 정도다. 10개의 공격포인트를 기록한 피에르 에메릭 오바메양, 9개의 네이마르를 뛰어넘는다. 래시포드의 위에는 호나우두, 로베르토 레반도프스키, 호마리우, 요한 크루이프, 즐라탄 이브라히모비치 정도다.
축구 이적 시장 소식의 최고봉이라고 하는 파브리지오 로마노 기자 역시 자신의 SNS에 '바르셀로나 수뇌부가 래시포드를 긍정적으로 바라보고 있다'고 전한 바 있다. 그는 "래시포드는 바르셀로나에 완벽히 맞는 선수라는 평가가 나오고 있다. 동료들과의 관계도 아주 좋다"며 "이런 모습을 유지한다면, 올 시즌 후 바르셀로나에 남을 가능성이 매우 높다"고 했다.
래시포드 역시 이어서 "난 지금처럼 '현재만큼 좋은 때는 없다'고 느낀다. 매일 전날보다 나아지려고 노력한다"며 "바르셀로나로 이적하고 싶다. 이 구단에서 축구하는 걸 즐기고 있고, 축구를 사랑하는 사람이라면 바르셀로나가 역사상 가장 중요한 구단 중 하나라고 생각한다. 선수로서 이 구단의 일원이 되는 건 영광"이라고 했다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com