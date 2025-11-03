'연승으로 8강 가즈아!' 2차전 선봉도 '1차전 MVP' 손흥민, 오스…

|
|
[스포츠조선 박찬준 기자]2차전 선봉도 손흥민(LA FC)이다.
|
손흥민은 1차전부터 맹활약을 펼쳤다. 지난달 19일 콜로라도 라피즈(2대2 무)와 정규리그 최종전에서 시즌 9호골을 터뜨렸던 손흥민은 열흘간의 꿀맛 같은 휴식을 보냈다. 가벼운 몸놀림을 과시한 손흥민은 이날 LA FC가 넣은 두 골에 직간접적으로 기여했다. 손흥민은 이날 후반 추가시간 2분 제레미 에보비세와 교체될때까지 키패스 무려 8개, 빅찬스 생성 2개, 유효슛 2개, 크로스 성공 4개 등 기록했다.
|
오스틴 선수들은 1차전에서 미식축구를 방불케 할 정도로 강한 몸싸움을 앞세워 손흥민을 집중 견제했다. 체룬돌로 감독이 경기 후 기자회견에서 "킥오프 순간부터 일리에 산체스가 손흥민을 두 번 들이받았다. 솔직히 내 입장에서 말도 안되는 행동이었다. 그럴 이유는 전혀 없었다"고 불만을 터뜨릴 정도였다. 벼랑 끝 승부인만큼, 손흥민을 향한 견제는 더욱 거칠어질 것으로 보인다. 손흥민이 이를 이겨내고 LA FC를 8강으로 이끌지 2차전의 가장 큰 관전 포인트다.
|
|
한편, 손흥민이 이날 득점포를 가동할 경우, 시즌 두자릿수 득점에 성공한다. 손흥민은 이전 소속팀인 토트넘에서 2016~2017시즌부터 2024~2025시즌까지 무려 9시즌 연속 두자릿수 득점을 올린 유일한 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 선수로 등극한 바 있다. 무대는 다르지만, 이날 득점시 연속 두자릿수 득점 기록이 10시즌으로 늘어난다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com