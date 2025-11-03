윤정환 감독의 '2025년 히트상품' 박승호, K리그2 영플레이어상 1순위의 진심 "솔직히 받고 싶은 상...노력과 헌신, 알아봐 주셨으면"[현장인터뷰]

최종수정 2025-11-04 00:24

윤정환 감독의 '2025년 히트상품' 박승호, K리그2 영플레이어상 1순…
인천=이현석 기자

윤정환 감독의 '2025년 히트상품' 박승호, K리그2 영플레이어상 1순…

윤정환 감독의 '2025년 히트상품' 박승호, K리그2 영플레이어상 1순…

[인천=스포츠조선 이현석 기자]개인적인 목표보다 오직 팀의 우승만을 바라봤던 박승호(인천)의 시선이 이제는 영플레이어상으로 향한다. K리그2 우승팀 최고 유망주로서 개인 수상도 놓치고 싶지 않은 마음이다.

2024년 윤정환 감독은 강원FC를 이끌며 K리그 최고의 '히트상품' 양민혁을 발굴했다. K리그1 영플레이어상을 수상하고, 곧바로 토트넘 이적까지 성공했다. 윤 감독이 인천으로 둥지를 옮기고, 가장 큰 관심을 모은 부분 중 하나도 유망주 발굴이었다. 누가 양민혁처럼 기회를 받아서 가파른 성장세를 보일지에 관심이 쏠렸다. 선택을 받은 주인공은 박승호였다. 윤 감독이 시즌 개막 전부터 주목한 재능이었다. 2003년생으로 단국대 진학 후 인천에 입단해 본격적인 프로 무대에 뛰어들었던 박승호는 2023시즌 데뷔 시점부터 적지 않은 관심을 받은 인천 최고의 유망주다.

비교적 잠잠했던 데뷔 시즌 이후 2024년부터 성장세를 보인 박승호는 윤 감독 체제에서 완벽하게 날아올랐다. 개막전부터 무고사와 함께 투톱을 이뤄 인천의 최전방을 책임진 박승호는 올 시즌 36경기 9골1도움, 최고의 활약으로 믿음에 보답했다. 특유의 활동량과 축구 센스, 번뜩이는 마무리 등을 선보이며 인천의 공격의 '키맨'으로 자리잡았다. 박승호의 활약과 함께 인천은 직전 36라운드 경남전에서 승리하며 조기 우승을 확정했다.


윤정환 감독의 '2025년 히트상품' 박승호, K리그2 영플레이어상 1순…
그간 K리그2 우승만을 목표로 집중했지만, 이제 개인 수상을 바라볼 수 있는 상황에 놓였다. 2일 인천축구전용구장에서 열린 부산아이파크와의 경기 후 만난 박승호도 수상 의지를 숨기지 않았다. 그는 "영플레이어상을 깊게 생각해 본 적은 없다. 경쟁자가 누가 있는지 찾아보는 스타일도 아니라서 잘 모르겠다. 나는 내 것만 잘하다 보면 상은 자연스럽게 따라오지 않을까 생각한다. 물론 욕심은 있다"고 했다.

꾸준한 노력이 만든 결실이었다. 시즌 초반부터 활약이 돋보였지만, 스스로 수상을 유력하게 점치지 않았다. 활약이 꾸준히 이어지자 어느새 가장 유력한 후보로 떠올랐다. 박승호는 "시즌 초반에는 (박)경섭이가 받을 줄 알았다. 개인적으로 영플레이어상에 대한 욕심과 부담감을 내려놨었다. 경섭이가 베테랑 형들과 비슷한 퍼포먼스를 보여주었다. 상을 받을 것 같다고 여겼는데 이후에 안타까운 부상을 당했다. 그 이후에도 크게 생각은 하지 않았다. 다만 시즌 막바지에 오니까 받고 싶은 상이기도 했고, 상황이 자연스럽게 만들어진 것 같다"고 했다.

박승호는 윤 감독에 대한 감사도 잊지 않았다. 그는 "감독님이 경기장에 내보내 주시고, 신뢰를 보내주셨기에 좋은 모습을 보여드릴 수 있었다. 내가 경기장에서 뭘 해야 하고, 내 것만 잘하자는 생각으로 시즌 막바지까지 왔다. 감독님에게 많은 걸 배우고 있고, 정말 신세계 같은 기분을 느낀다. 항상 배우고 노력하려고 한다"고 마음을 표했다.


윤정환 감독의 '2025년 히트상품' 박승호, K리그2 영플레이어상 1순…
영플레이어상의 유력 후보임에도 남은 시즌 팬들 앞에서 좋은 경기력을 보여주며, 욕심을 과하게 부리지 않겠다는 겸손한 자세가 먼저였다. 박승호는 "상은 자연스럽게 좋은 상황이 만들어지면 따라온다고 생각한다. 항상 수상에 대한 질문에 욕심이 없다고 말했는데, 시즌 막바지에 오니까 욕심은 생긴다. 감독님께서도 말씀해주시다 보니까 조금씩 생기는데, 그럴수록 스스로 조심해야 된다고 생각한다. 솔직하게 받고 싶은 상이다. 다만 수상에 대한 욕심이 과하다보면 부정적인 요소들이 생길 수도 있다. 그렇기에 최대한 조심스럽게 다가가고 싶다"고 밝혔다.

다만 겸손함 속에서 활약 어필도 놓치지 않았다. 박승호는 "이런 말을 해본 적이 없어서 어떻게 말해야 할지 모르겠다"면서도 "보이지 않는 곳에서 많은 노력과 헌신을 했다. 그런 노력을 잘 봐주셨으면, 알아봐 주셨으면 좋겠다. 잘 뽑아주셨으면 좋겠다"고 웃었다.


수상 이외에도 박승호는 축구 선수로서 한 단계 성장할 수 있었다는 점도 강조했다. 그는 "내 목표는 승격뿐이었다. 다만 개인적으로는 경기장에 들어가서 내 스스로가 급하지 않고, 여유롭게 경기를 한번 해보고 싶다는 생각을 정말 많이 했다. 지금의 모습과 작년의 나를 비교하면 어느 정도 여유롭게 경기를 하는 것 같다. 그런 부분에서 성장하게 해준 감독님을 비롯한 코칭 스태프 덕분이다"고 설명했다.

어느덧 데뷔 이후 최고의 시즌을 마무리하기까지 2경기 남은 박승호, 올 시즌을 돌아보면 어떤 감정일까. 그는 "잊지 못할 것 같다. 프로에 와서 우승이라는 것을 처음 해봤다. 어떻게 보면 올해가 팀 역사에 이룬 것도 많다. 연승이나, 우승 등 이런 역사를 함께 누릴 수 있어서 기쁘고 행복한 한 해이지 않았나 싶다"고 돌아봤다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'식스센스2' PD 성추행 혐의 피소…"팔뚝·목 만졌다" vs "무고 법적대응"

2.

'혈액암 재발' 안성기 근황..박중훈 "몸 안 좋아 마음 아파, 눈물 참았다" ('4인용식탁')

3.

성시경, 매니저 배신에 첫 심경고백 "가족처럼 믿었는데...견디기 힘든 시간”

4.

[공식] 뮤지컬 배우 김준영, 유흥업소 영수증 올렸다 삭제→사생활 의혹 해명 "불법 행위 NO"

5.

'활동중단' 서우, 미국서 퉁퉁 부은 근황 "할머니 돼 가, 인생 즐기며 산다"(안녕하서우)[종합]

스포츠 많이본뉴스
1.

'1골-1도움 미친 활약' 손흥민, 두번째 우승 보인다! '부앙가 멀티골+요리스 PK 선방' LA FC, 오스틴에 4-1 대승 '2승으로 4강 진출'[MLS리뷰]

2.

강백호 당연히 FA 100억? 생각지 못한 변수가 있다...돈보다 중요한 이것

3.

[공식발표]박진만 2기 공식 출범, 삼성과 2+1년 최대 23억 계약→내년 한국시리즈 우승 도전

4.

'안우진과 오해 없었다' 충격 어깨 부상 논란, 옷 벗었던 정찬헌 코치...키움 전격 복귀 [공식발표]

5.

'418HR' 국민거포, 전격 은퇴 선언 "팬들 잊지 못할 것"…'123SV' 특급 불펜도 현역 마침표 [공식발표]

스포츠 많이본뉴스
1.

'1골-1도움 미친 활약' 손흥민, 두번째 우승 보인다! '부앙가 멀티골+요리스 PK 선방' LA FC, 오스틴에 4-1 대승 '2승으로 4강 진출'[MLS리뷰]

2.

강백호 당연히 FA 100억? 생각지 못한 변수가 있다...돈보다 중요한 이것

3.

[공식발표]박진만 2기 공식 출범, 삼성과 2+1년 최대 23억 계약→내년 한국시리즈 우승 도전

4.

'안우진과 오해 없었다' 충격 어깨 부상 논란, 옷 벗었던 정찬헌 코치...키움 전격 복귀 [공식발표]

5.

'418HR' 국민거포, 전격 은퇴 선언 "팬들 잊지 못할 것"…'123SV' 특급 불펜도 현역 마침표 [공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.