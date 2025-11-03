윤정환 감독의 '2025년 히트상품' 박승호, K리그2 영플레이어상 1순…

|
[인천=스포츠조선 이현석 기자]개인적인 목표보다 오직 팀의 우승만을 바라봤던 박승호(인천)의 시선이 이제는 영플레이어상으로 향한다. K리그2 우승팀 최고 유망주로서 개인 수상도 놓치고 싶지 않은 마음이다.
꾸준한 노력이 만든 결실이었다. 시즌 초반부터 활약이 돋보였지만, 스스로 수상을 유력하게 점치지 않았다. 활약이 꾸준히 이어지자 어느새 가장 유력한 후보로 떠올랐다. 박승호는 "시즌 초반에는 (박)경섭이가 받을 줄 알았다. 개인적으로 영플레이어상에 대한 욕심과 부담감을 내려놨었다. 경섭이가 베테랑 형들과 비슷한 퍼포먼스를 보여주었다. 상을 받을 것 같다고 여겼는데 이후에 안타까운 부상을 당했다. 그 이후에도 크게 생각은 하지 않았다. 다만 시즌 막바지에 오니까 받고 싶은 상이기도 했고, 상황이 자연스럽게 만들어진 것 같다"고 했다.
다만 겸손함 속에서 활약 어필도 놓치지 않았다. 박승호는 "이런 말을 해본 적이 없어서 어떻게 말해야 할지 모르겠다"면서도 "보이지 않는 곳에서 많은 노력과 헌신을 했다. 그런 노력을 잘 봐주셨으면, 알아봐 주셨으면 좋겠다. 잘 뽑아주셨으면 좋겠다"고 웃었다.
수상 이외에도 박승호는 축구 선수로서 한 단계 성장할 수 있었다는 점도 강조했다. 그는 "내 목표는 승격뿐이었다. 다만 개인적으로는 경기장에 들어가서 내 스스로가 급하지 않고, 여유롭게 경기를 한번 해보고 싶다는 생각을 정말 많이 했다. 지금의 모습과 작년의 나를 비교하면 어느 정도 여유롭게 경기를 하는 것 같다. 그런 부분에서 성장하게 해준 감독님을 비롯한 코칭 스태프 덕분이다"고 설명했다.
어느덧 데뷔 이후 최고의 시즌을 마무리하기까지 2경기 남은 박승호, 올 시즌을 돌아보면 어떤 감정일까. 그는 "잊지 못할 것 같다. 프로에 와서 우승이라는 것을 처음 해봤다. 어떻게 보면 올해가 팀 역사에 이룬 것도 많다. 연승이나, 우승 등 이런 역사를 함께 누릴 수 있어서 기쁘고 행복한 한 해이지 않았나 싶다"고 돌아봤다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com