"모두의 K리그,종민이의 첫 직관" K리그-하나금융,시각장애 팬 위한 국…

"모두의 K리그,종민이의 첫 직관" K리그-하나금융,시각장애 팬 위한 국내 최초 'AI 음성중계' 첫 스타트![오피셜]

기사입력 2025-11-03 15:25


대전월드컵경기장/ K리그1/ 대전하나시티즌 vs FC서울/ 김종혁 주심, 한종민, 한종서 형제/ 볼 딜리버리/ 사진 하서영
[스포츠조선 전영지 기자]"종민이의 K리그 첫 직관을 함께 해주세요!"

재단법인 K리그어시스트와 하나금융그룹, 사랑의열매가 공동 추진한 국내 최초 시각장애인 대상 'AI 음성중계'가 1일 대전월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 35라운드 대전 하나시티즌-FC서울전에서 첫 시범 운영됐다.

'AI 음성중계'는 인공지능이 경기 상황을 실시간으로 분석해 '사람의 목소리'로 전달하는 서비스로, 시각장애인들도 축구 경기장의 생동감과 분위기를 그대로 즐기고 누릴 수 있도록 하기 위해 기획됐다. AI 기술을 활용해 라이브 음성중계를 제작한 것은 국내 스포츠 최초의 시도다.


사진출처=프로축구연맹
인공지능이 선수와 공의 움직임을 실시간으로 추적해 패스, 슛, 득점 등 경기에서 벌어지는 주요 상황을 음성으로 전환하고, 전환된 음성은 지연 없이 K리그 해설진의 실제 목소리로 전달된다. 보다 생생한 중계를 위해 소준일 캐스터와 임형철 해설위원이 직접 음성을 녹음해 현장의 감정과 호흡을 담았다.

시범 운영 당일 재단법인 K리그어시스트는 대전월드컵경기장에 시각장애 축구팬 한종민군과 쌍둥이 동생 한종서군을 특별 초청했다. 이날 음성중계 서비스를 이용한 한종민 군은 "동생의 도움 없이 축구를 본 것은 처음이다. 선수의 이름과 상황이 들리니 경기 속에 들어온 기분이었다"는 소감을 전했다.

이날 한종민군이 주심에게 경기 매치볼을 전달한 후 음성중계를 통해 축구 직관을 즐기는 장면은 K리그 공식 유튜브 채널을 통해 생중계됐다. 시각장애 관중이 처음으로 경기장에서 K리그를 '듣는' 순간을 K리그 팬들이 함께 공유했다.

이번 시범 운영은 시각장애인 관람객의 피드백을 반영해 서비스를 개선하기 위한 첫 단계로 K리그 'AI 음성중계' 서비스는 2026시즌 본격 시행해 대전월드컵경기장을 시작으로 수원월드컵경기장, 서울월드컵경기장 등으로 확대해나갈 계획이다.

'AI 음성중계'는 누구나 K리그와 축구를 즐길 수 있는 환경을 조성하기 위해 하나금융그룹과 K리그가 공동 진행하고 있는 '모두의 축구장, 모두의 K리그'의 일환이다. 양 기관은 이번 협업 외에도, '이동약자를 위한 경기장 이동 정보 제공 서비스' 발달장애인과 비장애인이 함께하는 축구대회 'PlayOne컵' 등 사회공헌 사업을 꾸준히 이어오고 있다.

K리그어시스트는 하나금융그룹과 함께 '모두의 K리그'를 위해 AI 기술을 포함 다양한 분야에서 협력을 모색할 예정이다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com

