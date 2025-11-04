[현장인터뷰]'K리그팀에 1승1무1패' 서정원 감독 "K리그 선수들 경기…

|
[상암=스포츠조선 윤진만 기자]서정원 청두 룽청 감독이 FC서울전에 대한 소감을 밝혔다.
청두는 전반 25분만에 에이스 호물로가 다리 부상으로 교체되는 불운을 겪었다. 서 감독은 "공격수들이 부상을 안고 있다. 펠리페도 부상 안고 경기하고 있다. 호물로는 3경기 전에 부상을 입었다. 치료만 하고 경기를 뛰는 상황이었다. 걱정스러운 면은 있었다. 선수들이 부상을 무릅 쓰고 경기에 뛰겠다는 의지를 보였지만, (호물로는)오늘 부상당한 곳(부위)을 또 부상한 것 같다"며 "호물로는 경기 흐름의 맥을 잡고 결정을 지을 수 있는 킬패스의 소유자다. 그런 선수가 조기 부상을 당해 아쉬움이 있다"라고 말했다.
청두는 파이브백을 기반으로 한 단단한 수비를 바탕으로 '선수비 후역습' 전략을 활용했다. 0-0 팽팽하던 후반 28분 청두 공격수 펠리페의 득점이 공격자 반칙으로 취소되는 불운을 겪었다. 서 감독은 "우리가 지시한대로 선수들이 잘 움직였다고 생각한다. 원정경기였고, 서울에는 좋은 공격수가 포진했다. 첫째로 수비에 안정감을 가져가고, 공격을 끊었을 때 카운터 어택을 하고 싶었다. 그런 게 운동장에서 그대로 보여줬다. 공격 쪽에서 상대 뒷공간을 노리지 못한 점은 아쉽다"라고 분석했다.
올시즌 처음으로 아시아 클럽대항전에 도전한 청두의 4경기 성적은 1승1무2패. 서 감독은 "우리가 올 시즌 ACLE에서 처음 경기를 한다. 당연히 힘들고 버거울 거라고 생각했다. 그럼에도 선수들이 활발하고 자신있게 분전하고 있다. 선수들에게 주눅들지 말고 당당하게 경기를 하라고 요구했다. 4경기를 치른 지금 순위가 아쉽지만, 충분히 잘하고 있다고 생각한다"라고 했다.
청두는 현재 중국슈퍼리그 3위에 올랐다. 직전 29라운드 패배로 아쉽게 우승을 놓쳤다. 서 감독은 "힘든 한 해를 보냈다. 작년에는 리그에만 집중할 수 있어서 좋았지만, 올해는 계속해서 FA컵, 리그, 챔피언스리그 3개 대회를 상위까지 끌고오는 과정이 상당히 힘들었다. 더 많은 경기를 하고, 많은 선수가 부상으로 이탈했다"라고 고충을 토로한 뒤 "이제 3경기가 남았다. 남은 경기에선 최대한 퍼포먼스를 낼 수 있도록 준비하겠다"라고 밝혔다.
상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com