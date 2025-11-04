[현장인터뷰]'청두전 아쉬운 빈공' 김기동 서울 감독 "우리의 숙제"

4일 서울월드컵경기장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACL) 4차전 FC 서울과 청두 룽청의 경기. FC 서울 김기동 감독. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.04/

4일 서울월드컵경기장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACL) 4차전 FC 서울과 청두 룽청의 경기. 청두 수비를 제치며 돌파를 시도하는 FC 서울 린가드. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.04/

[상암=스포츠조선 윤진만 기자]김기동 서울 감독이 청두 룽청(중국)전 무승부에 대한 아쉬움을 표했다.

김 감독은 4일 서울월드컵경기장에서 열린 청두와의 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지 4차전 홈 경기에서 90분 동안 5개(유효슛 2개)이 슈팅에 그치는 부진 끝에 0대0으로 비겼다.

직전 상하이 선화(중국) 원정에서 0대2로 패한 서울은 2경기 연속 무승을 기록하며 1승2무1패 승점 4에 그쳤다. 경기 직후 순위는 5위에서 6위로 한 계단 추락했다. ACLE 리그 스테이지는 12개팀이 싸워 상위 8개팀이 16강에 오른다.

김 감독은 "(3일)기자회견에서 말한대로 서정원 청두 감독이 수비를 단단하게 만든 것 같다. 청두가 역습 형태로 준비하는 것에 대해 대비했다. 미들 지역까진 포지션을 취해서 잘 만들었는데, 파이널 서드에서 많은 찬스를 못 만든 게 아쉬웠다. 하나의 숙제로 남았다. 더 좋은 발전 방향을 제시해야 한다"라고 소감을 말했다. "그간 몇몇 경기에서 역습으로 상대에 실점을 줬는데, 오늘 실점을 안 준 것에 대해선 선수들이 잘 대처한 것 같다"라고 호평도 곁들였다.

이날 청두 스트라이커 펠리페를 꽁꽁 묶는 활약으로 경기 최우수선수로 뽑힌 수비수 야잔은 "최고의 경기를 한 것 같진 않다. 아쉬움이 많이 남아서 경기 후 동료들과 많은 얘기를 나눴다. 상대는 로우 블록에서 견고하게 수비를 잘했다. 핑계를 대는 건 아니다. 상대가 어떻게 수비를 하든 우리가 해결방안을 찾아야 한다. 실수를 통해 계속해서 배워나가도록 모두가 노력해야 한다. 다음 경기에선 꼭 승점 3점을 딸 수 있도록 최선을 다해야 한다"라고 말했다.


4일 서울월드컵경기장에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACL) 4차전 FC 서울과 청두 룽청의 경기. 돌파 도중 볼을 뺐기는 FC 서울 문선민. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.04/
서울은 상대 진영에서 잦은 전진패스 미스와 불협화음으로 빅찬스 생성에 애를 먹었다. 전반 린가드, 후반 안데르손이 두 차례 결정적인 찬스를 잡았을 뿐이다. 이날 슈팅수는 5개에 불과했다. 김 감독은 "우리가 올 시즌 내려서는 팀에 약한 모습을 보였다. 공격을 하다가 상대에 역습을 내주는 상황도 많았다. 공이 뺏겼을 때 역습을 맞을까봐 공격적인 패스를 못하는 것 같다. 공간을 더 효과적으로 노렸으면 좋았을 것 같다. 패스의 선택이 아쉬웠다"라고 했다.

이어 "누구라고 말할 순 없지만, (일부 공격수 중에)작은 부상이 있다. 좁은 공간에서 플레이를 할 수 있는 선수들이다. 그 선수들이 부상에도 불구하고 역할을 해준 것에 대해서 고맙지만, 컨디션이 떨어져 원활하게 역할 못한 건 아쉽다"라고 했다.

아울러 "(공격 작업은)훈련, 미팅을 통해 바꿔가려고 하지만, 확 좋아진다는 느낌을 못 받는다. 올해, 내년까지 숙제로 남을 것 같다"라고 했다.


야잔은 광주 출신 펠리페와의 맞대결에 대해 "상대팀에 잘 하는 선수가 있으면 키플레이어로 연구를 한다. 광주에서 뛰었고, 잘하는 선수란 걸 인지했다. 굉장히 힘이 좋다고 느꼈다. 상대하면서 스스로 증명해야 하는 경기 흐름이었다"며 "펠리페를 잘 막은 게 개인 수비 능력 덕분이라고 생각하지 않는다. 팀 전체가 앞선에서 수비를 열심히 해줬다"라고 무실점의 공을 동료들에게 돌렸다.


4일 서울월드컵경기장에서 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACL) 4차전 FC 서울과 청두 룽청의 경기가 열렸다. FC서울 김기동 감독과 인사를 나누는 청두 서정원 감독. 상암=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.11.04/
김 감독은 평소 친분이 있는 서 감독과 경기 후 담소를 나누는 모습이 포착됐다. 그는 "서 감독에게 팀을 수비적으로 단단하게 만들었다고 이야기했다. '그 얘기밖에 할게 없어?'라고 묻더라. 솔직히 70분 지나고 처질 줄 알았다. 중국팀이 후반에 많이 약한 모습을 보인다. 공간을 내주면 그 공간을 (공략할)생각을 하고 있었는데 공간을 안 주는 거 보면서 놀랐다는 이야기를 전했다"라고 했다.

승점 48로 K리그1 5위에 처진 서울은 9일 포항스틸야드에서 포항과 36라운드 원정경기를 펼친다. 서울에 승점 6점 앞선 4위 포항(승점 54)을 따라잡으려면 승점 3이 필요한 경기다. 김 감독은 "지난 대전전 때도 말했듯이 승리 아니면 의미가 없다. 대전전에서도 1-1 동점 상황에서 교체를 통해 변화를 주려고 했던 이유다. 교체선수가 많은 역할을 못 하면서 실점했다. 이제 물러설 길이 없다. 선수들에게도 비기는 건 의미가 없다고 이야기하고 있다. 피곤하겠지만, 정신적으로 준비를 더 잘해야 할 것 같다"라고 말했다.
상암=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

