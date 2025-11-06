"이강인은 혁명이다!" 佛 매체들 '폭풍 극찬'…누가 마케팅용이래? "이…

|
[스포츠조선 강우진 기자]이강인이 파리 생제르망(PSG)의 새로운 스타로 떠오르고 있다. 주전 경쟁에서 항상 불리한 위치에 있었지만, 이제 프랑스에서도 그를 인정하는 분위기다.
하지만 이번 시즌을 계기로 그러한 억지 주장은 사라질 것으로 보인다. 이강인은 올 시즌 교체로 나설 때마다 결정적인 역할을 해내고 있다. 주전 선수들의 부상 상황에서 훌륭한 로테이션 멤버로 활약하고 있다.
레퀴프는 "다이내믹한 움직임을 보이며 빠르게 경기 흐름에 녹아들었다"라며 이강인에게 평점 7점을 부여했다.
르파리지앵은 "이강인은 매우 설득력 있는 모습을 보여줬다. 네베스에게 두 차례 결정적인 패스를 보냈고, 그중 하나는 골로 연결됐다"라며 6.5점을 부여했다.
한 팬은 "오늘 경기에서 최고의 선수는 이강인이었다. 후반전에 모든 위협적인 장면을 만들어낸 선수"라며 "이강인에게 존중을 표해야 한다"라고 말했다.
이처럼 프랑스 언론과 팬 모두가 한목소리로 이강인에게 찬사를 보내고 있다.
매체는 "PSG에서 이강인의 존재감은 더 커지고 있다. 이제는 마케팅용 선수가 아니라 경기를 바꾸는 플레이메이커"라며 "파리에는 지금 새로운 혁명이 시작되고 있다"라고 주장했다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com