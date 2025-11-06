英 단독 보도, 토트넘 결단했다...'손흥민의 상징' 7번 새주인 찾아가…

|
[스포츠조선 이현석 기자]토트넘이 공격진에 손흥민의 빈자리를 채울 선수를 다시 노릴 예정이다.
손흥민의 빈자리도 마찬가지다. 사비 시몬스가 토트넘 유니폼을 입고 손흥민의 7번까지 받아가며 기대를 모았지만, 기대 이하의 경기력으로 팬들을 실망시키고 있다. 특히 손흥민이 활약하던 왼쪽 측면 윙어 포지션에서 공백이 두드러진다. 윌손 오도베르, 브레넌 존슨 등 다양한 선수들이 해당 포지션을 소화해보고 있지만, 손흥민 수준의 기량은 전혀 보여주지 못했다.
샤데의 재능을 가장 먼저 꽃피운 감독도 프랭크였다. 측면에서의 파괴력과 스피드를 갖춘 샤데는 프랭크 전술에 녹아들며 활약을 선보였다. 양발을 활용한 공격과 경합에서의 단단한 몸싸움, 속도를 활용한 돌파가 인상적이었다. 지난 시즌 43경기에서 12골을 기록하며 커리어 하이를 경신했다.
샤데가 손흥민의 공백을 완전히 메울 것이라 기대하기는 어렵다. 다만 프랭크 체제에서 공격이 답답한 토트넘에 해결책은 될 수도 있다. 프랭크가 부진한 공격의 문제를 옛 제자와의 재회로 풀어나갈 수 있을지도 귀추가 주목된다.
