英 단독 보도, '겨우 살았네' 흥민이형 나 잔류해...토트넘, 방출 계…

|
|
[스포츠조선 이현석 기자]도미닉 솔란케에게 토트넘이 시간을 부여할 예정이다.
|
2021~2022시즌 당시 챔피언십 리그 46경기에서 29골 7도움을 기록한 그였지만, 2022~2023시즌 EPL에서는 33경기 6골 7도움에 그쳤다. 그럼에도 꾸준히 성장했고, 솔란케는 2023~2024시즌 본머스에서 21골을 넣으며 득점력을 과시했다. 토트넘이 원하는 이유는 분명했다. EPL 무대에서도 득점할 수 있다는 능력을 증명했기에 토트넘은 투자를 아끼지 않았다.
|
토트넘은 솔란케가 빠진 사이 공격에서 고전하고 있고, 이를 해결하기 위해 겨울 이적시장에서 사무 아게호와, 두샨 블라호비치 등을 노릴 것이라는 전망이 늘어가는 상황이다. 솔란케로서는 빠른 반등을 이뤄내지 못한다면 방출까지 이어질 수 있다. 다만 토트넘은 부상이었던 점을 감안해 당장 이번 겨울에는 솔란케를 내보낼 생각이 없는 것으로 보인다.
그럼에도 반등은 필수적이다. 솔란케는 자신의 개인 SNS를 통해 유니폼 수집을 공개하기도 했는데 그중 손흥민의 유니폼을 가장 위에 올리며 애정을 과시했다. 자신이 아끼는 선배인 손흥민의 길을 걸으며, 토트넘 생활을 유지하기 위해선 지금의 모습으로는 어렵다. 부상 이후 솔란케의 활약이 중요할 전망이다.
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com