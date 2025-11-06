"'넌 뚱뚱해' 폭언→학교 내 괴롭힘" 발칵 뒤집힌 일본 축구계…고교선수 음주 논란도 "日 왜 이래"

기사입력 2025-11-06 11:38


"'넌 뚱뚱해' 폭언→학교 내 괴롭힘" 발칵 뒤집힌 일본 축구계…고교선수…
자료사진. SNS

[스포츠조선 윤진만 기자]일본 축구계에서 '심각한 괴롭힘 사건'이 발생했다.

일본 매체 '스포니치' 등은 5일, 센다이 이쿠에이 고등학교가 3학년 학생이 축구부 부원으로부터 폭언을 들은 사실을 확인 후 해당 사건에 대해 사과했다고 보도했다. 학교측은 '보도에 나온 괴롭힘 사건에 대해 깊이 사과드린다. 재학생, 보호자 여러분께 걱정을 끼친 점에 대해서도 사과 말씀드린다'라고 밝혔다.

괴롭힘 피해자는 고등학교 1학년 시절부터 일부 동료들에게 '짜증난다' '뚱뚱하다' 등의 폭언을 들었다.

해당 학생은 지난해 병원에서 우울증 진단을 받고 현재 치료 중인 것으로 전해졌다. 축구부를 탈퇴하진 않았지만, 팀에 합류하지 못한 상태다.

더 놀라운 건 학교의 뒤늦은 대처다. 학교측은 10월14일에 피해 학생이 축구부 코치에게 '클럽 활동에 참여할 수 없다'라고 호소하면서 이 문제를 인지했다. 하지만 미야기현 대회(예선)에 참가해 지난 2일 우승을 차지하며 2년만에 전국 대회 본선 티켓을 거머쥐었다. 가해 학생들이 버젓이 경기에 나섰다는 이야기다.


"'넌 뚱뚱해' 폭언→학교 내 괴롭힘" 발칵 뒤집힌 일본 축구계…고교선수…
SNS
학교측은 현지 취재진에 "대회 참가를 취소하기 전에 조사할 시간이 부족했다. 피해 학생과 학부모의 동의를 얻어 참가했다"라고 해명했다. 12월 전국 대회 참가 여부는 조사 결과에 따라 달라질 것이라고 설명했다.

센다이 이쿠에이 교장은 "'이자리'(가르치기)라고 불리는 부적절한 언행이 반복적으로 발생한 것이 드러났다. 피해를 입은 회원 여러분께 진심으로 사과드린다. 가해자로 지목된 일부 학생은 왕따와 괴롭힘의 경계를 명확히 구분하지 못하고 타인의 존엄성을 훼손하는 행위의 심각성을 제대로 이해하지 못한 것으로 보인다. 지도를 담당하는 자문단 또한 이와 같은 인식이 부족했으며, 지도 시스템 자체에 구조적인 문제도 있었다"라고 고개를 숙였다.

조사 결과를 바탕으로 축구를 포함한 모든 동아리 활동의 괴롭힘 방지 시스템을 재검토할 것이라고 덧붙였다. 센다이 축구부는 현재 활동을 일시 중단했다.

한편, 전국고교축구선수권대회 오사카 예선에서 우승한 고코구고는 2일 밤 해당 학생선수들이 시내 음식점에서 음주 행위를 벌여 정학 처분이 된 사실이 드러나 논란이 일었다. 이들은 거리에서 의식 장애 증상을 보여 병원으로 이송된 것으로 전해졌다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이강인♥두산家 여친, ‘애정전선 이상無’…초럭셔리 파리 데이트 포착

2.

삭발한 박미선, ‘유퀴즈’ 첫 등장…“암 진단 후 열어보니” 결국 눈물 [종합]

3.

김숙, '어마어마한 재산' 인정했다 "100억설 송은이보다 돈 많아...기부도 할 것"

4.

'임신 요정' 선우용여, 아궁이 앞 소신발언 "가랑이 벌리고 앉으라"

5.

유인영 "R사 명품시계 600만원에 샀는데 지금 2400만원대"…시테크의 달인이었네(인영인영)

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성에게 천운이 깃들었나?' 평균연봉 2000만달러 넘어갈 만한 희소식, 강력 경쟁자 시장에 안나온다. 트레버 스토리 보스턴 잔류선언

2.

FA 유격수 최대어 진짜 김하성이다…230억원 포기, 그 이상 회수의 기회가 왔다

3.

"이강인은 혁명이다!" 佛 매체들 '폭풍 극찬'…누가 마케팅용이래? "이젠 어엿한 PSG의 플레이메이커"

4.

"북한 축구, 우승한다" 청대 깡패 北, 브라질 꺾고 2년 연속 결승 진출…'기쁨의 포효→강강술래 세리머니'[U-17 W월드컵]

5.

'일본판 카스트로프' 어머니의 나라에서 뛰겠습니다! 혼혈 GK, 슈퍼세이브 맹활약…알고보니 '손흥민 후배'[U-17 월드컵]

스포츠 많이본뉴스
1.

'김하성에게 천운이 깃들었나?' 평균연봉 2000만달러 넘어갈 만한 희소식, 강력 경쟁자 시장에 안나온다. 트레버 스토리 보스턴 잔류선언

2.

FA 유격수 최대어 진짜 김하성이다…230억원 포기, 그 이상 회수의 기회가 왔다

3.

"이강인은 혁명이다!" 佛 매체들 '폭풍 극찬'…누가 마케팅용이래? "이젠 어엿한 PSG의 플레이메이커"

4.

"북한 축구, 우승한다" 청대 깡패 北, 브라질 꺾고 2년 연속 결승 진출…'기쁨의 포효→강강술래 세리머니'[U-17 W월드컵]

5.

'일본판 카스트로프' 어머니의 나라에서 뛰겠습니다! 혼혈 GK, 슈퍼세이브 맹활약…알고보니 '손흥민 후배'[U-17 월드컵]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.